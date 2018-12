Gladys Requena: presupuesto del 2019 destina 74,7% de los recursos a la inversión social

Gladys Requena Credito: Archivo

26 de diciembre de 2018.- El presupuesto de la nación para el año 2019 destina 74,7% a la inversión social, destacó la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Gladys Requena, este miércoles.



En entrevista en el programa Café en la mañana, de Venezolana de Televisión, Requena precisó que el presupuesto es de un billón 489 mil millones de bolívares, casi 500 millones de petros, "que destina 74,7% a la inversión social, es un presupuesto calculado con la pondencia de que los precios del petróleo están en un movimiento permanente, calculado sobre una base real para no estar dependiendo del vaivén de los precios del petróleo".



Explicó que para la aprobación de la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero el procedimiento implicó "un escenario previo de presentación a la asamblea a través de la Vicepresidencia Ejecutiva; pasó a la Comisión de Economía que hizo sus estudios, invitó a los ministros y ministras para que ellos pudieran explicar el contenido de sus demandas presupuestarias y luego pasó a la plenaria de la Constituyente donde lo aprobamos", especificó..



Requena apuntó que dentro de esta estimación están contemplados los recursos destinados a la salud, a la educación y "hay un alto porcentaje del presupuesto, el 35%, destinado a la seguridad", acotó.



La constituyente significó que el cálculo del presupuesto 2019 está anclado al petro "para poder ser coherente con el planteamiento de la no dependencia del dólar, de la no dependencia de las divisas", siempre todo en función de proteger al pueblo y continuar su reivindicación socioeconómica.



"La ANC somos una especie de escudo protector del pueblo de Venezuela y también de nuestro Gobierno y desde la Constituyente apoyar las iniciativas que el presidente Maduro ha presentado. Una de esas es el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica", subrayó.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 364 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)