(VIDEO): Tony Navas: “La Intersectorial de Trabajadores de Venezuela no puede estar sujeta ni al gobierno ni a la oposición patronal”.

Domingo, 23 de diciembre de 2018. - Ante la lucha desarrollada por diferentes sectores de la clase trabajadora en el año 2018, nos pareció pertinente realizar una entrevista a Tony Navas, directivo de Sirtrasalud Distrito Capital y cofundador de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV). Tony Navas es un militante revolucionario con varias décadas de activismo. Fue preso político y perseguido en la llamada IV República. Es parte de la generación que conoció muy joven los rigores de las cámaras de torturas en el Sifa y el Teatro de Operaciones Nº5 en el primer gobierno de Rafael Caldera. Igualmente, fue víctima de la retrograda Ley de Vagos y Maleantes por órdenes de Diego Arría, ex-gobernador de Caracas. También sufrió encarcelamiento luego de los acontecimientos del 27 y 28 de febrero del 1989. A todo esto se le une haber vivido decenas de allanamientos y detenciones por parte de la Disip, el DIM y otros cuerpos represivos de la época teniendo como carceleros entre otros a Henry López Sisco y a Luis Posada Carriles.



1.- ¿Por qué caracterizan como antiobreras las medidas del gobierno de Nicolás Maduro?



En primer término por sus efectos desde el punto de vida de las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora, cada vez más hay una depauperación significativa, como nunca antes, incluyendo el período puntofijista. Hay temas que tienen relación con las políticas salariales en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que para nosotros es el enmascaramiento de la segunda fase de un paquetazo que implica el abaratamiento de la mano de obra, la entrega de los recursos naturales de nuestro país y la re-privatización de los servicios públicos. Esto evidencia que estamos ante un gobierno antiobrero y profundamente neoliberal y entreguista que no tiene nada que ver con la emancipación de los trabajadores, y no tiene nada que ver con el socialismo.



La situación descrita provocó múltiples protestas de la clase trabajadora y de los sectores populares por el deterioro de los diferentes servicios públicos y la enorme hiperinflación que padecemos los asalariados venezolanos. Nosotros nos acercamos en el primer semestre del años 2019 a una tormenta perfecta.



2.- ¿Cómo respondió la clase trabajadora ante esas medidas gubernamentales antiobreras?



A pesar de que las movilizaciones del año 2017 fueron aplastadas con una brutal represión que tuvo un saldo de 130 muertos, no solo de jóvenes provenientes de la clase media también de los sectores populares, que participaron en lo que no tenemos ningún problema en calificar como una rebelión popular. Eso produjo cierto reflujo. A pesar de esa realidad hoy nos encontramos producto de las condiciones materiales de existencia cada día más precarias y el hambre, lleva a que el pueblo venezolano y sobre todo los trabajadores reorienten sus luchas y está vez asumida desde la misma clase trabajadora. Y así comiencen a responder el infame propósito que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y la cúpula gobernante con movilizaciones y protestas legítimas, donde se ha puesto de manifiesto por ejemplo el sector salud particularmente las luchas de las enfermeras que se evidenció en el segundo semestre del 2018, los compañeros de Guayana y el sector público.



Aunque los trabajadores no estaban totalmente desmovilizados, por lo menos no habían dado muestra tan contundentes de malestar. Imaginate trabajadores de la morgue, del Banco Central de Venezuela, de Fogade y de la Cancillería, que hace un año era imposible esas muestras de rechazo tan contundentes. Perdiendo sus temores porque la gente en los hechos a traducido aquello que decía Marx que los proletarios no tenemos nada que perder sino las cadenas, porque las condiciones laborales y de nuestras familias ya son bastante depauperadas, y no nos queda otro camino que la lucha social y a la movilización del pueblo y particularmente de la clase trabajadora, que le dan un sentido genuino a estas luchas y por está razón los trabajadores estamos llamados a conducir a estas protestas bajo un programa.



3- ¿Esas demandas de la clase trabajadora han recibido una respuesta del gobierno?



La respuesta a sido en el tenor del pago de la deuda externa, abrirse a la inversión transnacional y ofrecerle a las empresas extranjeras nuestras riquezas y las zonas económicas especiales que como todos sabemos son el reino de las maquilas. Además de la represión que tiene expresiones como la detención de trabajadores en Guayana como el dirigente sindical Rubén González; el despido arbitrario en el Metro de Caracas de la compañera Deillilyn Rodríguez, donde ni siquiera hubo calificación de despido a pesar del decreto de inamovilidad laboral; los intentos de intimidación a dirigentes sindicales como en mi caso donde se me suspendió el sueldo. Esta es la respuesta clásica de un gobierno burgués.



Ante esa situación los trabajadores no se han intimidado ni se han dejado seducir por propuestas demagógicas del gobierno, llámese cajas del Clap o llámese un aumento salarial enmascarado en una reconversión monetaria propio de una ilusión monetarista. Esto es porque los trabajadores y el pueblo venezolano tienen una gran desconfianza en la cúpula gobernante.



Por otro lado, nosotros creemos que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) es un frente de lucha de la clase trabajadora, que indistintamente que lo conformen una confluencia de diferentes factores de distintas procedencias políticas, lo que prevalece es el sentido de unidad de la clase y en el presente momento es central la unidad de las luchas, y para eso es clave la ITV.



4- ¿Cuál es el balance de las luchas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV)?



Nosotros hemos insistido en que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) tenga un plan de lucha y un programa unitario, que nosotros creemos debe pasar por el repudio del pago de la deuda externa, una política transparente de importación masiva, el desarrollo de la industrialización y la repatriación de los capitales fugados producto de la corrupción. Además, estamos convencidos que la ITV no puede estar sujeta ni al gobierno ni a la oposición patronal.



5- ¿Cómo dirigente sindical que llamado haces ante las próximas coyunturas?



Desde ese logro que es la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) se ha venido reivindicando el carácter unitario, pero además su condición autonoma de las luchas de la clase trabajadora. Y por eso creo que es clave la preservación de esa autonomía e independencia, y de esa convicción de que la movilización, la lucha y las crecientes protestas de la clase trabajadora son el camino más certero para revertir la presente situación y empalmar con un plan económico obrero y popular. Otra cuestión es importante que debemos decir: los trabajadores no podemos creando expectativas en coyunturas como la del 10 de enero, porque esos son artilugios injerencistas de algunos sectores de la oposición patronal que han sido capitanes de la derrota. La única posibilidad que nosotros podamos revertir esta situación es la lucha insistente de los trabajadores es mantenernos en los términos de autonomía y convicción en nuestra propia fuerza como clase trabajadora. La ITV debe ser la embarcación que nos permita transitar la dura coyuntura económica que nos viene en el primer semestre del 2019.