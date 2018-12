(VIDEO) Continúan asesinatos de campesinos en Barinas, denuncia María Alejandra Tovar

Desde el año 2017 el directorio del INTI giró instrucciones con respecto al hato Las Mercedes en Barinas que hasta hoy no se han cumplido Credito: aporrea.tvi

Domingo, 23 de diciembre de 2018.- Hacemos responsables a las autoridades civiles y militares por la seguridad de estos luchadores campesinos y sus familias.



De esta forma finalizaba la nota que publicamos exactamente hace un mes el 23 de noviembre, que acompañaba a la entrevista que le hicimos a María Alejandra Tovar y que se tituló: Tenemos que cuidar a los luchadores campesinos de Barinas porque están amenazados de muerte.



Lamentablemente la advertencia o el pitazo de alarma cayó en oídos sordos y hoy 23 de diciembre vísperas de Navidad nos toca reseñar a través de una nueva entrevista a la señora Tovar, un asesinato, a pesar de las advertencias que se le hicieron a las autoridades, una nueva muerte la del señor John Carlos Maya, en el hato Las Mercedes, ubicado en el municipio Pedraza, parroquia Ignacio Briceño del estado Barinas.



Maya fue vilmente asesinado el jueves 20, pero oigamos la valiente denuncia que hizo Maria Alejandra Tovar, de cuya seguridad y bienestar volvemos a hacer responsables a las autoridades locales y nacionales, desde el alcalde de la zona hasta el ministro de la defensa, general Padrino López , llegando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros.



Les recordamos a todos estos funcionarios que la responsabilidad puede medirse por acción u omisión.



Hay un grupo armado en el predio Las Mercedes, falsamente diciendo que están custodiando el ganado allí..hay un grupo irregular allí, armado, afirmó la señora Tovar, de hecho hicimos las denuncias ante la Fiscalía General, tanto del estado Barinas como aquí en Caracas, para que iniciaran las investigaciones respectivas.



Es muy doloroso para nosotros la perdida de un campesino, un compañero de lucha.



Tenemos un profundo dolor y por lo tanto le solicitamos a las autoridades competentes que se investiguen el caso, a fondo.



Creemos o pensamos que pueden estar involucrados aún hasta funcionarios de las instituciones competentes con las luchas campesinas.



Con respecto a los tramites que se están realizando en el Inti, para la regularización de las tierras señaló Tovar: tenemos el legado del comandante Chávez, pero lamentablemente nos los engavetan en las instituciones.



Esta situación se está presentando en varios predios en el municipio Pedraza que están en lucha.. en el estado Barinas también está sucediendo en otros municipios.



Estamos bajo profundas amenazas allí y de verdad que estamos temerosos, creyendo en nuestras leyes, creyendo que La Constitución y la ley de Tierras y Desarrollo Agrario son el instrumento que nosotros utilizamos para avanzar en las luchas.



Gobernador Argenis Chávez Frías: antes de creer en la criminalización que le hacen a los luchadores campesinos que se siente directamente con nosotros, los que estamos protagonizando las luchas, que se sumerja en el pueblo.



Seguimos trabajando por la vía legal.



Ya son mas de quinientos (500) campesinos muertos en estas luchas, ya basta de tantas muertes campesinas.



No han recibido vigilancia y custodia por miembros de la ZODI del área.



Presidente Maduro investigue, que las personas responsables paguen por lo que hicieron, también solicitaría que se revisen todos los actos administrativos y se le entreguen las tierras a los campesinos.



No es posible que menos del 10% de los predios rescatados estén en mano de los campesinos...está pasando en casi todos los predios que están en lucha.



El Presidente ha solicitado o ha ordenado que se de respuesta a los campesinos, pero no vemos aceleramiento en el Instituto Nacional de Tierras (INTI).









