(VIDEO) Gustavo Niño, de Puerto Ordaz: ''Nosotros nos estamos muriendo de hambre en Guayana´´

Viernes, 21 de diciembre de 2018.- Al final de la marcha de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela realizada el miércoles 28 de noviembre, su primera marcha, donde recorrieron el trayecto de la avenida Mexico de Caracas, que va desde la plaza Morelos hasta Parque Carabobo, justo frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, recogimos algunas opiniones que presentamos a aporreadores y aporreadoras.



A través de diferentes expresiones los trabajadores expresaron su descontento con la crítica situación por la que junto a sus familias están pasando, en esta hiperinflación que asola a toda Venezuela.



Entre ellas: ``Queremos el mercado que hace Diosdado´´



Roberto Carpio, jubilados del IPASME, luchador social de amplia trayectoria señaló que: la violación del artículo 91 de la Constitución, donde dice que todos los trabajadores debemos de devengar un salario que sea digno y decoroso, estamos viendo que unos precios acordados, que no sabemos con quien los acordaron, porque obviamente ya se desintegraron.



Mencionó igualmente Carpio al artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo que nos dice que en ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas.



Los derechos de nosotros, logrados en convenios, en contrataciones colectivas, en luchas abiertas en la calle contra la IV República hoy están en juego.



Esto es una entrega controlada camaradas, compañeros, es una entrega controlada de este gobierno a los peores intereses de la Nación.



Estoy llamando a la unidad de todos los trabajadores del país, porque aquí la mayoría del pueblo venezolano es trabajador, aquí todos trabajamos, señaló por su parte la profesora Keta Stephany, del Fapuv de la UCV, a todos se les está violando su derechos desde el momento en que el salario ha sido aplanado para llevarlo a su mínima expresión y someter al pueblo venezolano por hambre.



Ramón Henríquez de jubilados y pensionados del Metro de Caracas: hay despidos por pensar diferente, hay renuncias masivas de los trabajadores...no está en un paro técnico por su personal sino por la desidia que tiene el estado venezolano con respecto al Metro de Caracas. Esta sometido a un paro técnico... con condiciones de trabajo deplorables...el sistema Metro de Caracas está en un estado desastroso.



Juan Veliz , presidente del sindicato de la CANTV: las tablas salariales son tablas igualitarias hacia la regresividad de los derechos constitucionales, por lo tanto, los trabajadores seguiremos en la calle y seguiremos haciendo acciones hasta lograr nuestros objetivos que es reivindicar nuestra clase, tener salarios dignos.



Johnny León, controlador de tráfico del Metro de Caracas: me jubilaron a partir del primero de noviembre por las declaraciones que di con respecto a toda la problemática que está sucediendo en el Metro de Caracas...estamos aquí, en pié de lucha, reclamando nuestros derechos...El Metro de Caracas está declarado en emergencia estamos a punto de un paro técnico, casi un cierre técnico.



Señor Presidente no se inmiscuya en los contratos colectivos y deje esto en manos de las empresas y los trabajadores, respete el contrato colectivo, respete la Constitución Nacional, señaló el representante de la Federación de Pensionados , Jubilados y Sobrevivientes de la CANTV.



Gustavo Niño de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, estado Bolívar: nosotros estamos padeciendo la misma necesidad que los compañeros de CANTV, los compañeros del Metro, de todo, nosotros ganamos 600 soberanos a la semana.



Yo invito al señor Presidente, como trabajador, que vayamos al mercado de Quinta Crespo y hagamos un mercado con 600 soberanos para ver si él va a llevar los artículos que él se come, las tres papas que él se come.



Nosotros nos estamos muriendo de hambre en Guayana y así como Guayana está el territorio nacional pasando hambre.



Presidente las empresas de Guayana están en el suelo, son un cementerio de chatarra, porque esas empresas se crearon para una alternativa no petrolera.



Cerramos esta serie de opiniones con la participación de Gustavo Martínez de Marea Socialista: hacía muchísimo rato que no hacíamos un ejercicio movilizatorio desde la clase, de manera autónoma, propia, nosotros los trabajadores.



La consigna central de esta movilización fue la exigencia de un salario según lo que establece el artículo 91 de la Constitución o lo que es lo mismo, un salario según lo que establece la canasta básica.



También rechazamos la eliminación de hecho de las contrataciones colectivas, también estamos en contra de la imposición de un salario único y por supuesto que estamos en contra del desconocimiento de las organizaciones sindicales como organizaciones primarias de los trabajadores y también estamos rechazando el famoso tabulador que vienen imponiendo desde el Ministerio del Trabajo.



También estamos rechazando los despidos, a modo de retaliación política y laboral contra aquellos compañeros que vienen luchando, que vienen expresándose.















