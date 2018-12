(VIDEO) Trabajadores de la Intersectorial: "Presidente, lo invitamos a que viva un mes, con el sueldo que ganamos"

Las calles son del pueblo, no de la policía, las calles son del pueblo, no de la policía repetía a viva voz el río humano que se dio cita en la avenida México. Credito: aporrea.tvi

Lunes, 17 de diciembre de 2018.- Este año que se nos está terminando estuvo lleno de muchas manifestaciones de diferentes grupos que apoyan y que adversan al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Año difícil, sin lugar a dudas, donde hemos sido sometidos a una hiperinflación que a todos nos ha cambiado la vida y donde han surgido respuestas dentro de la fuerza de los trabajadores que se expresan particularmente con el nacimiento de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela en donde haciendo a un lado las diferencias de enfoque e ideología se está haciendo un esfuerzo sostenido para defender los derechos de los trabajadores.



Llegó finalmente el día que los miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela estaban esperando, el día de la marcha, su primera marcha, el miércoles 28 de noviembre.



Salieron de la plaza Morelos, donde desde tempranas horas se reunieron e inicialmente le fue impedida su partida por miembros de la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, quienes luego de algunas negociaciones con los organizadores, permitieron su partida, pero no hasta la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en la Ave Urdaneta, como se había planificado inicialmente, sino hasta la sede de la Fiscalía General de la Nación, ubicada unas cuadras mas hacia el centro, sobre la Ave Mexico, justo frente a la plaza Carabobo, donde arribó la manifestación.



Hubo plena asistencia de los trabajadores quienes ocupaban varias cuadras, eso si, si presiones, sin autobuses, ni chequeos por lista, sin asistencia obligada que se suele percibir en las marchas oficiales.



Y venga y venga y venga compañero, que se está levantando el movimiento obrero, clamaban con alegría los que formaban la vanguardia de la marcha.



Miembros de distintos sindicatos, de diversas tendencias, unidos, marcharon por un objetivo común.



Las calles son del pueblo, no de la policía, las calles son del pueblo, no de la policía repetía a viva voz el río humano que se dio cita en la avenida México.



Otra consigna que se oyó fue: ''Nuestra lucha es salario y dignidad´´



Pancartas de diferentes movimientos alusivas al salario insuficiente, al salario de hambre, a la violación de las contrataciones colectivas, al rechazo de la tabla única, con un no rotundo a esa tabla única.



Otras recordando que la inflación se tragó el salario, Abajo el paquete antiobrero de Maduro.



Señor Presidente, a usted lo invitamos, a que viva un mes, con el sueldo que ganamos, gritaban los trabajadores.