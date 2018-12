Se cumplen 188 años del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar

El Libertador

Imagen de Simón Bolívar digitalizada a partir de la reconstrucción facial de sus restos Credito: Prensa Web RNV

Caracas, diciembre 17 - El día 17 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino, en las cercanías de Santa Marta (Colombia) falleció el venezolano más conocido en la historia de América, el Padre de la Patria y quien dio libertad a cinco naciones, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, quien en su último instante estuvo rodeado por Mariano Montilla, Fernando Bolívar, José Laurencio Silva, José María Carreño y Cruz Paredes, entre otros personajes de la historia Latinoamericana.



Hay que recalcar sus logros, sin duda alguna Bolívar continua vivo en el corazón de aquellos que anhelan y mantienen vivo su legado, entre sus tantas citas se puede apreciar el nivel de reflexión de tan álgido hombre, frases como "la gloria está en ser grande y ser útil" incitando al pensamiento de cada uno en hacer cosas de magnánima representación humanística, o "Un ser sin estudio es un ser incompleto" relacionando la educación como principio fundamental para el desarrollo mental del ser humano, o "Debemos usar la razón antes que la fuerza" denotando el uso de la inteligencia, antes que el impulso.



Simón Bolívar es sinónimo de gloria, 188 años después de su último suspiro, aquel caraqueño rebelde que decidió enfrentar a un imperio colonizador está más vivo que nunca en la voz de un pueblo que lo nombra y que cultiva cada uno de esos pensamientos emancipadores que desarrolló a lo largo de su vida.



Sus restos llegaron a la Catedral de Caracas en 1842; luego, en 1876, pasaron al Panteón Nacional; finalmente, en 2013, se inauguró el nuevo Mausoleo donde reposan.







Algunas de las frases celebres del Padre de la Patria:







“El título de Libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano”.



“Libertador de Venezuela: título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la Tierra”.



“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”.



“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino".



"Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos”.



"Amo la Libertad de la América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado sacrificios".



"Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos".



"La libertad del nuevo mundo, es la esperanza del universo".



"Siempre es noble conspirar contra la tiranía, contra la usurpación y contra una guerra desoladora e inocua".



“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.