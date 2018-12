(VIDEO) José Vicente Rangel: Actitud de Iván Duque contra Venezuela buscaría encubrir la grave situación interna que atraviesa Colombia

Caracas, diciembre 16 La negativa del Gobierno de Colombia, encabezado por su presidente, Iván Duque, de establecer puentes de comunicación con Venezuela en función de solventar situaciones comunes, podría responder a un intento por "encubrir" la realidad interna que experimenta la nación neogranadina, consideró el analista político José Vicente Rangel.



Durante su programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, señaló que la posición manifestada por la administración colombiana de "atender con patanerías" las iniciativas de diálogo, buscaría ocultar la "caída espectacular" de la popularidad de Duque con la adopción de una política de agresión contra Venezuela.



"La situación con el Gobierno de Colombia es mucho más delicada y compleja de lo que se suele creer. ¿Acaso es un acto de provocación para generar nuevos conflictos armados? ¿El Presidente busca encubrir la grave situación de su país? No es la primera vez que se dan hechos de esta naturaleza, recordemos cómo la Corbeta Caldas estuvo a punto de desatar un conflicto bélico entre las dos naciones", destacó, en su segmento Confidenciales.



Rangel indicó que la posición del Gobierno colombiano demuestra una "falta de educación sorprendente", argumentando la instrucción que supuestamente recibiera el canciller neogranadino, Carlos Holmes Trujillo, de no entablar ningún tipo de conversación con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza.



"La actitud que mantiene el presidente colombiano, Iván Duque, de negarse a tener cualquier contacto con Venezuela son demostrativos de una falta de educación sorprendente", ratificó.



Recientemente, Duque dijo que su gobierno rompería relaciones diplomáticas con Venezuela a partir de enero. La decisión responde al no reconocimiento de los resultados de las elecciones del 20 de mayo pasado, fecha en la cual Nicolás Maduro resultó reelecto como Presidente de la República con 6 millones 245 mil 682 votos.



La medida neogranadina constituye una agresión a la institucionalidad democrática de Venezuela, acción que fue rechazada más temprano por la Cancillería de la República Bolivariana mediante un comunicado.





