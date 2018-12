Se cumplen 54 años de la partida física de Argimiro Gabaldón

Argimiro Gabaldón

Caracas, diciembre 13 - El 13 de diciembre de 1964, muere accidentalmente de un disparo de fusil, Argimiro Gabaldon, el “comandante Carache”, jefe del Frente Guerrillero Simón Bolívar en las montañas de Lara y Portuguesa. Tenía 45 años cuando lo alcanzó la bala que le quebró la vida.



Argimiro Gabaldón Márquez fue un revolucionario venezolano nacido en la población de Biscucuy en el estado Portuguesa en 1919. Durante los primeros años de su vida trabajó como campesino y su amor por la naturaleza lo impulsó a ser excursionista.



Estudió arquitectura en Argentina y se proyectó como poeta, novelista, periodista, dibujante, matemático, alfabetizador y profesor de Artes Plásticas.



En 1945 regresa a Venezuela y se incorpora en las luchas estudiantiles que se desarrollaban en Caracas. En 1958 planteó la idea de otras formas de lucha; explicaba que las revoluciones no se trataban de un cambio de líderes políticos sino de transformación de sistemas.



Gabaldón nunca se cansó de la vida guerrillera y para la edad de 45 años, cuando muere en un accidente de guerra el 13 de diciembre de 1964, era una figura emblemática sobre todo para los campesinos de Lara y de su natal Portuguesa, dónde sigue viva su leyenda, la del Comandante Chimiro.



Poema de Argimiro Gabaldón, "No permitas que tu dolor se esconda".



No permitas que tu dolor se esconda

oblígalo a salir desnudo a que combata

que empuñe el fusil y la granada

que anime la marcha

que estalle en un grito en el asalto

que ría y que cante en la emboscada

Tu pena y mi pena y la de todos

es una sola pena militante

armada es el fuego que arde en la alborada

la revolución que avanza desbordada

hacia el milagro de las cadenas rotas

Y el gran sufrimiento se tornará alegría

emergerá del fuego un mundo diferente

será el llanto detenido

y dejará la sangre de correr asesinada

se esparcirá la risa

y los niños puros como pájaros

en vuelo llenarán los parques con sus gritos

y nosotros estaremos allí, ¡seguro que estaremos!

como una llama ardiendo eternamente

Somos la vida y la alegría,

En tremenda lucha Contra la tristeza y la muerte

