Ministerio Público emite comunicado por el fallecimiento de Nelson Martínez

Credito: Prensa

13 de diciembre de 2018.- El Ministerio Público emitió un comunicado en horas de la noche del día 12 de diciembre para informar sobre el fallecimiento de Nelson Martínez, a continuación el texto.



"COMUNICADO



El Ministerio Público informa a los venezolanos y venezolanas el sensible fallecimiento del ex Ministro del Poder Popular para el Petróleo y ex Presidente de PDVSA y CITGO, Nelson Pablo Martínez, quien se encontraba procesado por el Sistema de Justicia venezolano de conformidad con las leyes de la República.



El señor Nelson Martínez padecía una grave enfermedad crónica cuya evolución agravó su estado y condujo a su fallecimiento. Hasta el último momento, el referido ciudadano recibió el tratamiento y la atención médica requerida en un centro de salud donde permanecía internado.



El Ministerio Público lamenta el deceso del ex Ministro Nelson Martínez y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos.



Nelson Martínez se desempeñó como Ministro del Poder Popular para el Petróleo y Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el año 2017, así como Presidente de la empresa CITGO del año 2013 al 2017.



Caracas, 12 de diciembre de 2018"