Fue activado artículo 149 de la LOTTT para proteger a clase obrera despedida de Goodyear

Caracas, diciembre 13 - Este miércoles se activó el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), dirigido a la protección del proceso social trabajo y las fuentes de empleo, para garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales de la clase obrera de la fábrica de neumáticos Goodyear en Venezuela, despedidos por el cierre abrupto de la empresa y cuyos requerimientos asumirá el Estado venezolano, anunció Luis Lovera, dirigente sindical del grupo.



Explicó que desde el momento en que se conoció del cierre abrupto de la empresa, los organismos del Estado se abocaron a la situación y se reunieron con los directivos sindicales y trabajadores "a fin de informarnos que se iban a intentar hacer los contactos con los representantes de la empresa y se decidió a partir de este miércoles activar el artículo 149 de la Ley del Trabajo".



"Nosotros creemos que se tienen que establecer todos los mecanismos para que no perdamos nuestros puestos de trabajo, pero también creemos que es importante que nos cumplan nuestros beneficios pendientes ya que somos 1.160 padres de familia, sin contar las personas que dependen de la empresa. Necesitamos la reactivación de la planta", remarcó Lovera.



Ante el cierre de la planta se activaron los mecanismos legales para defender a los trabajadores despedidos ilegal e injustamente, anunció este martes Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CSBT).



En sus declaraciones de este miércoles, Lovera reveló que la clase trabajadora no ha tenido comunicación alguna con directivos de la empresa que explique el cierre abrupto de la planta.



"Con la directiva de Goodyear en Venezuela no hemos tenido ninguna comunicación, de hecho tenemos cierto conocimiento de que están fuera del país y solo un comunicado que se difundió por las redes sociales de parte de uno de los directivos de América Latina informando el cese de las operaciones, según ellos por la situación económica en Venezuela, pero solo se ha manifestado un apoderado que se ha estado comunicando con el secretario general del sindicato mediante correo electrónico y llamadas telefónica y ha dado algunas indicaciones sobre cómo debemos recibir nuestros pasivos laborales", explicó.



Contó que el día del cierre no tenían indicio de que iba a ocurrir, "porque los servicios de transporte se comenzaron a prestar, pero al llegar a la planta el personal de seguridad empezó a restringir el paso a los trabajadores sin ninguna explicación oficial por parte de la empresa".



"Nosotros como dirigentes sindicales nos reunimos con la empresa semanalmente y en el marco de las discusiones del contrato colectivo que tiene alrededor de un año de vencimiento y creemos que ellos tenían suficiente materia prima para continuar y tratar de solucionar la problemática actuando todos los trabajadores", puntualizó Lovera.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 337 veces.