Rafael Ramírez: “Maduro tú eres el responsable” de la muerte de Nelson Martínez

El ex presidente de Pdvsa asegura que su amigo y compañero de luchas fue sometido a tratos crueles e infrahumanos desde el momento mismo de su detención hace un año.

CARACAS 12-12-2018.- "Maduro TÚ eres el responsable" de la muerte de Nelson Martínez, denunció Rafael Ramírez, desde su exilio, a través de su cuenta en twitter (@RRamirezVE). El ex ministro de Petróleo de Hugo Chávez, indicó que el ex presidente de Citgo y ex ministro de Petróleo fallecido, había sido vejado y sometido a tratos crueles y miserables durante su reclusión hasta el momento de su deceso.

El ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, aseguró que su amigo y compañero de luchas fue mantenido en condiciones infrahumanas desde el momento mismo de su humillante aprehensión hace un año.

"Acaba de morir Nelson Martínez, ex Ministro de petróleo y presidente de @PDVSA Secuestrado y maltratado durante un año por órdenes de Maduro, que sabía de su enfermedad crónica", dijo Ramírez. Y señaló que a Martínez le negaron su derecho a la defensa y a la vida. "Maduro TÚ eres el responsable".

El ex presidente de Pdvsa, con profunda tristeza, recordó que "Nelson era un excelente profesional y un patriota en la derrota del Sabotaje. Vaya mi sentimiento y solidaridad a su esposa e hijas".

Ramírez además envió un mensaje a los trabajadores petroleros: "A todos los trabajador@s de @PDVSA la muerte de Nelson Martínez es responsabilidad de Nicolás Maduro, quien, luego de nombrarlo ministro y presidente de la empresa, lo secuestró durante un año sabiendo que estaba enfermo. Lo humillaron y vejaron como han hecho con toda @PDVSA", reiteró.

Nelson Martínez fue detenido en su casa el 30 de noviembre del año pasado, acusado de presunta vinculación en el refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo, sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, además de otros delitos que no le fueron probados.

Rafael Ramírez, que desde hacía varios días venía preocupado por las noticias que recibía desde Caracas acerca de su compañero, ha sentido su muerte. "Siento mucha indignación por la muerte de Nelson Martínez, compañero de tantas luchas junto al Cmdte Chávez, secuestrado por Nicolás Maduro, fue su orden, su odio, sabiendo que era un hombre muy enfermo. Lo humillaron hasta la muerte. Vaya mi respeto a su memoria y a su familia".