Plataforma contra el Arco Minero exige liberación de trabajadores presos y se solidariza con la lucha salarial

12/12.- La Plataforma contra el Arco Minero, espacio de lucha social contra el decreto 2248 que establece la creación del Arco Minero, proyecto megaminero al sur del estado Bolívar, se pronunció a favor de las movilizaciones salariales y por los derechos labolares y colectivos del movimiento trabajador venezolano, reiterando la exigencia de liberación inmediata de Ruben Gonzaléz y la larga lista de trabajadores presos por protestar y defender sus derechos. A continuación el comunicado de dicha organización social:

La Plataforma contra el Arco Minero se solidariza con la lucha de los trabajadores y el pueblo movilizado a nivel nacional y exige la liberación de los trabajadores presos

La más reciente ola de movilizaciones que se ha desplegado por todo el país, ha infundido un nuevo aliento en amplios sectores sociales que día a día manifiestan su rechazo hacia un gobierno autoritario y opuesto a los intereses de la mayoría del pueblo venezolano, ese que vive del trabajo y esfuerzo honestos. Desde la Plataforma contra el Arco Minero, queremos expresar nuestra más completa identificación con las banderas que enarbola el movimiento de trabajadores públicos, que hoy se han unificado bajo un organismo de amplia articulación como es el caso de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela con el fin de reclamar sus derechos.

Nosotras y nosotros, también trabajadores, alzamos nuestra voz para exigir respeto a nuestros derechos socio-laborales, lo cual incluye devengar un salario suficiente que nos permita satisfacer las necesidades básicas y el despliegue de nuestras capacidades humanas, tal como está contemplado en el Articulo 91 de la Constitución vigente. Además, estamos convencidos de que ninguna lucha por el trabajo y el salario no precarizados estará completa, si no incluimos los constantes reclamos que la ciudadanía formula al momento de demandar el acceso a servicios básicos sin los cuales no es posible vivir con dignidad: restablecimiento del servicio de agua de calidad, con regularidad y en cantidad suficiente, electricidad, transporte público, recolección de basura y desechos sólidos, gas, salud y educación. En este sentido, estamos plenamente convencidos de que únicamente articulando con los trabajadores de todos los sectores de la vida nacional, cuya lucha está anclada a la crítica al modelo económico-extractivo preponderante en el país (con su falsa superación minera), es como lograremos dar respuestas sostenibles y viables a la actual crisis que padecemos. .

Venezuela cuenta con suficientes recursos para la reactivación y desarrollo de actividades productivas respetuosas del ambiente y de nuestros modos de vida tradicionales, bajo el marco de los derechos laborales y ambientales contemplados en el marco de ley vigente. Por tal razón, ni la destrucción de la biodiversidad, ni la contaminación de nuestras cuencas a través de la minería ni la vulneración de nuestros derechos laborales, son el camino para la recuperación económica.

Alzamos la voz para denunciar el drástico proceso de pulverización salarial y la desmejora de las condiciones del trabajo, las cuales forman parte de un agresivo plan de desregulación laboral que resulta idóneo a la dinámica extractiva global, y por tanto a los intereses de las potencias aliadas del régimen, en la que Maduro y sus adláteres están insertando a Venezuela a través de una inédita ordenación territorial violatoria de la Constitución, las leyes y los bienes naturales. Con el proceso de desconocimiento de las tablas salariales, y de los contratos colectivos, se está aplicando en el sector público el fenómeno de precarización que ya se observa en los territorios del Arco Minero, y en otros contextos extractivos, donde lo trabajadores, en este caso pequeños mineros y mujeres, son sometidos a procesos de explotación muy similares a la denominada esclavitud moderna.

Ante esta grave situación nuestra invitación es a promover, apoyar, acompañar y participar en la agenda de lucha y las movilizaciones que está llevando adelante el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras a todo lo largo y ancho del país. Especialmente, en estos momentos difíciles cuando uno de sus voceros, Rubén González, quien es secretario general del Sindicato de Ferrominera, ha sido injusta y arbitrariamente privado de libertad, siendo víctima de tratos crueles e inhumanos, y más de una decena de trabajadores han sido enviados a la cárcel de la Pica, todos ellos víctimas de hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades regionales y nacionales.

¡Por la liberación inmediata de los trabajadores presos!

¡La vida de los trabajadores vale más que el oro!

¡El agua y los servicios valen más que su ambición!