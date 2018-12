Investigadores creen que una cura para el VIH podría estar cercana

Se ha generado esperanza para millones de pacientes que luchan contra el VIH, ya que los investigadores creen que una cura podría estar cercana.



Actualmente, el virus puede esconderse en niveles "indetectables" y puede evitar que lo maten, lo que significa que un paciente nunca puede considerarse curado.



Pero los investigadores de la Universidad de Illinois creen que pueden haberse acercado un paso más para eliminar completamente a los pacientes del virus.



Afirman que atacar un gen dentro del cerebro podría expulsar al virus de su escondite y dejarlo vulnerable al sistema inmunológico y las drogas.



Las organizaciones benéficas de hoy dieron la bienvenida a los hallazgos y describieron los resultados como "prometedores".



Los avances médicos en las últimas cuatro décadas significan que los pacientes con el virus pueden tener relaciones sexuales sin protección sin temor a contagiarse.



Pero el objetivo final de descubrir una cura para el VIH, que se estima que afectará a 37 millones de personas en todo el mundo, hasta ahora ha eludido a los científicos.



Incluso en pacientes que se considera que tienen un recuento "indetectable" del virus, todavía hay rastros de VIH que efectivamente duermen dentro de sus cuerpos.



Estos se llaman virus latentes y no causan enfermedades, pero el sistema inmunitario o los medicamentos no pueden destruirlos, lo que hace que el VIH sea imposible de eliminar.



Pero cuando estos virus latentes cobran vida e intentan atacar el cuerpo, salen de su escondite y el sistema inmunológico y las drogas pueden atacarlos directamente.

Los investigadores, dirigidos por el profesor Jie Liang, afirman que el secuestro del gen que hace que el VIH salga de su escondite, llamado Tat, podría exponer al virus al sistema inmunológico.



Esto también podría permitir que los medicamentos antirretrovirales ataquen el virus latente al forzarlo a salir a la luz, en un método conocido como 'shock and kill'.



"Es extremadamente difícil sacar las células infectadas de forma latente fuera de su latencia", dijo el profesor Liang, un ingeniero biomédico.



Los autores del estudio incluso lo llaman "el principal obstáculo para [la] erradicación de la infección por VIH". Ningún fármaco existente se dirige al circuito del gen Tat.



Se han probado tratamientos de choque y muerte en pacientes con VIH que usan medicamentos contra el cáncer llamados inhibidores de HDAC, como vorinostat y panobinostat.



Sin embargo, "hasta ahora no han logrado reducir el reservorio latente", escribieron los autores en su estudio, publicado en la revista PNAS.



Los investigadores, con base en la sucursal de la universidad en Chicago, exploraron cómo hacer que el VIH que se oculta dentro de las células sea visible para el sistema inmunológico.



Usando un modelo de computadora, los investigadores estudiaron el gen Tat en diferentes condiciones.



TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH

Puede contraer o transmitir el VIH solo a través de actividades específicas, generalmente a través de conductas sexuales y el uso de agujas o jeringas.



La FDA ha aprobado más de dos docenas de medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por VIH.



A menudo se dividen en seis grupos porque trabajan de diferentes maneras.



Los médicos recomiendan tomar una combinación o "cóctel" de al menos dos de ellos.



Llamada terapia antirretroviral, o TAR, no puede curar el VIH, pero los medicamentos pueden prolongar la vida útil y reducir el riesgo de transmisión.



1) Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósido / nucleótido (INTI)



Los INTI obligan al virus a usar versiones defectuosas de los componentes básicos para que las células infectadas no puedan producir más VIH.



2) Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (INNTR)



Los NNRTI se unen a una proteína específica para que el virus no pueda hacer copias de sí mismo.



3) Inhibidores de la proteasa (IP)



Estos medicamentos bloquean una proteína que las células infectadas necesitan para armar nuevas copias del virus.



4) Inhibidores de fusión



Estas drogas ayudan a impedir que el VIH ingrese a las células sanas en primer lugar.



5) Antagonista CCR5



Esto detiene el VIH antes de que entre en una célula sana, pero de una manera diferente a los inhibidores de la fusión. Bloquea un tipo específico de 'gancho' en el exterior de ciertas celdas para que el virus no pueda conectarse.



6) Inhibidores de la integrasa



Estos impiden que el VIH se haga copias de sí mismo al bloquear una proteína clave que permite al virus poner su ADN en el ADN de la célula sana.



"Al atacar el circuito del gen Tat con medicamentos o pequeñas moléculas para activarlo, podríamos hacer que las células infectadas de forma latente comiencen a producir más virus y luego puedan ser destruidas por el sistema inmunológico", dijo el profesor Liang.



"Y nuestros resultados sugieren nuevas formas de apuntar a las células latentes que pueden conducir a la erradicación del virus VIH de un huésped".



La replicación de los virus está controlada por un gen llamado Tat, que secuestra la maquinaria de la célula y hace que se produzcan copias del VIH.



El sistema inmunológico naturalmente combate este proceso, pero solo cuando Tat está "activado" y el virus se está replicando activamente. Cuando el gen se "apaga", el VIH permanece inactivo en la célula.



El gen Tat tiene una posibilidad aleatoria de estar activo o inactivo en cualquier momento y puede cambiar de uno a otro de forma espontánea.



Un portavoz del National AIDS Trust dijo que los avances en la investigación de la cura son siempre emocionantes y bienvenidos.



El Terrence Higgins Trust dijo: 'Los hallazgos de esta nueva investigación son prometedores y es genial ver cómo se investiga un nuevo mecanismo para erradicar el VIH.



'Pero es importante enfatizar que este es un modelo muy preliminar que aún no ha llegado al laboratorio.



"Entonces, si bien esperamos que los resultados nos ayuden a avanzar hacia la búsqueda de una cura en los próximos años, eso no será por mucho tiempo".



El VIH daña progresivamente las células cruciales del sistema inmunológico, lo que debilita la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.



Si no se trata, esto conduce al SIDA, el nombre colectivo de una serie de infecciones mortales que el sistema inmunitario debilitado no puede abordar.



Las cifras estiman que alrededor de 101,600 personas viven con la infección en el Reino Unido, mientras que el número de víctimas está más cerca de la marca de 1.1 millones en los EE. UU.



Pero en ambos países, se cree que cerca de una de cada siete personas VIH positivas no están diagnosticadas.



Se produce después de que las cifras oficiales de septiembre revelaron que la cantidad de nuevos casos de VIH diagnosticados en el Reino Unido ha caído a sus niveles más bajos desde 2000.