Estas son las compañias y socios de Pietro Micale y Miria Di Amario, presos por fraude de 2 mil millones de dólares a PDVSA

Un entramado de compañías registradas en Venezuela, Panamá y los estados de Florida y Texas en EEUU, con socios y directivos radicados mayoritariamente en el estado Anzoátegui, fue la estructura que la pareja ítalo-venezolana, formada por Pietro Micale Caccamo y su esposa Miria Di Amario de Micale, utilizó para estafar a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con sobreprecio en contratos de 2 mi millones de dólares.



La información de la captura y proceso judicial contra los empresarios, revelada por LaTabla de manera exclusiva, fue confirmada éste lunes por el Fiscal General Tarek William Saab.



Estos son los aspectos relevantes que a través de fuentes abiertas ha obtenido el portal de periodismo de datos sobre el gigantesco desfalco cometido con el suministro de materiales y equipos para empresas mixtas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.



Las compañías de Micale-DiAmario que usaron para su registro la dirección de la casa ubicada en el 7714 de Bulrush Canyon Trail en la ciudad de Katy, Texas son: Adriatic Import & Distribution (creada el 29 de julio de 2010), Caribbean Technical Products Inc (creada en Panamá el 17 de noviembre de 2010) , CESCA INTERNATIONAL LLC (creada el 24 de abril de 2012) y Three M Services Supply LLC (creada el 9 de octubre de 2018).



Esta casa de 4 habitaciones y 5 baños, además de piscina en 470 metros cuadrados, fue adquirida en 2008 y actualmente tiene un valor de 940 mil dólares.



Los nombres asociados a las cuatro compañías son: Charles Beach (aparece dos veces, una con el sufijo III), Marco Labarca (también hay un Marco Barca, pero parece ser la misma persona) , Eusebio D Zavatti, Edgar E Della Morte, Héctor M Ochoa, Fabrizio Di Amario (hermano de Miria Di Amario) y Henry Agostinone.



La relación con las compañías es esta:



En Adriatic los directivos son Beach, Labarca y el propio Micale. Los nombres Beach III y Barca parecen ser de las mismas personas.



En Caribbean Ochoa y otra vez Micale.



En CESCA Di Amario y Agostinone, y en Three M Zavatti y Della Morte. En estas dos últimas no está Micale, aunque la dirección de la casa lo relaciona en forma ineludible.



Hay otra dirección en Texas identificada por dos vías. Una, es la dirección que Miria Di Amario de Micale ofrece en el registro de una propiedad en Doral, Florida. Y dos, es la dirección que presenta Eusebio Zavatti (el de Three M) en su perfil LinkedIn y en la guía telefónica. Esta dirección es 11875 W LITTLE YORK RD #305 HOUSTON, TX.



El dato confirma la relación de Zavatti y Micale, pues en la misma ubicación se encuentra la sede de la principal compañía del grupo en EEUU: Oil Parts Supply Inc, creada en septiembre de 2007 y cuyo presidente es Pietro Micale según el registro de compañías.



Valga precisar que Zavatti fue un gerente de Bariven de muy alto nivel desde 2003 y con responsabilidades directas en la adquisición de equipos y materiales para PDVSA. Hay registros públicos de visitas suyas a Argentina en 2003 y 2007 para gestionar las compras. En elste último año se da la cifra de 1600 millones de dólares en compras a su cargo.



Este hombre tiene registros de residir y trabajar en Texas aunque hay datos que lo ubican en Italia, donde vive ostentosamente.



En la ficha de Oil Parts Supply aparece una segunda dirección que es 26535 Boulder Cove Ct Katy, TX 77494. Esa es la ubicación de otras dos compañías (además de Oil Parts Supply ) , que son Montanari International Group, Inc y Fwi & Associates, Inc.



Estas dos compañías tienen como directivos a Mauricio y Gian Paolo Montanari Nappi, ambos residentes de Anaco, Anzoátegui, sede de Proct Petrol y otras empresas de la pareja Micale-DiAmario.

Sobre los otros relacionados con las empresas de la casa de Katy, Texas se puede ubicar lo siguiente:



Di Amario es el cuñado de Micale y responsable de Cesca en Anaco, donde presta servicios a PDVSA. Operan camiones Vacuum para servicios a pozos y ambientales.



Agostinone (de Cesca) reside en Lechería y junto con su hermano Gianfranco es directivo de compañías creadas en Florida y Panamá.



Della Morte (el de Three M) es directivo actual de Caribbean. También reside en Anzoátegui. En el registro aparece además Ana Karina Rodriguez de Della Morte, posiblemente su esposa.



De Ochoa no se ha localizado información aún.



Por su parte Beech, (oriundo de Katy) fue encontrado culpable por sobornos a funcionarios de PDVSA por una corte federal de Houston en enero de 2017. Se trata de un caso relacionado con la condena al venezolano Juan Hernandez, vinculado con Abraham Shiera.



Un elemento importante es que Fabrizio Di Amario fue empleado de PDVSA como analista de compras desde 2006 luego de haber sido trabajador de Proct Petrol. Lo mismo ocurre con una hermana de Micale, María Teresa, que actualmente es gerente general de Proct Petrol.



Una observación general indica que las prácticas delictivas de Micale-DiAmario se iniciaron en años tan lejanos como 2003 con la complicidad interna de Zavatti. Por lo tanto no se limita al período más reciente de la gestión de Pedro León como director ejecutivo de la Faja.