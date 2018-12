Argentina: “20 años trabajando la tierra para que el Estado la venda”

/ 10 de diciembre de 2018 / ANRed

En una iniciativa de remate general de inmuebles del Estado, el gobierno mendocino puso en venta tierras en Tunuyán ambicionadas por el negocio inmobiliario. Los lotes se venden con “ocupantes” y con “el inicio de acciones judiciales que el privado deberá continuar”. Las familias que producen desde hace mas de 20 años denuncian la maniobra y se declaran en estado de alerta. La producción de frutas y hortalizas, granos y ganado es el sustento de familias productoras que también realizan un comedor comunitario para alimentar a los niños de la zona.

Son varias las familias que habitan y producen en las tierras que hoy el gobierno ha puesto en remate a través de un organismo creado para tal fin; la DAABO (Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales). El ofrecimiento para el comprador es promocionado con facilidades “será en cuotas”, pero lo llamativo es que se advierte que se vende con “ocupantes” . Así los llama el comunicado oficial a las decenas de familias que trabajan la tierra desde hace mas de veinte años y en el que algunas poseen documentos de tenencias, comodatos,etc. Sin embargo, la iniciativa busca acelerar la venta y evitar que los productores y vecinos se organicen y frenen la venta como sucedió el año pasado, en La Remonta, cuando pobladores nativos y ambientalistas evitaron que se liquiden tierras que incluían monte nativo y zonas donde había afluentes de agua pura.

El ejemplo de la publicación oficial es claro y muestra la falta de interés sobre la situación de las 9 familias que desde hace mas de 20 años trabajan, en este caso, unas 26 hectáreas. El ofrecimiento se limita a mencionar que está “ocupado” en el cual el privado se encargará del desalojo de las familias:

“Inmueble rural, ocupado – Ubicado en Tunuyán con frente a calle BASCUÑÁN S/N,° LOS SAUCES. FRACCIÓN 2. SUP. S/MENSURA 26 ha. 5957,67 m2. VALOR BASE $ 3.145.00,00 en 28 cuotas iguales y consecutivas + DEUDAS.”

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales sin Tierra- MNCI- Vía Campesina donde muchas familias se organizan señala que “el gobierno de la provincia avanza con privatizar tierras públicas de forma poco transparente y avasallando derechos de familias campesinas”. Mediante un comunicado rechazan “el intento de venta de 5 lotes en la provincia de Mendoza, uno de ellos en Los Sauces, Tunuyán de 26 hectáreas en la que viven y producen 9 familias campesinas, trabajadoras rurales y jóvenes, poseedoras desde hace mas de 20 años. Con gestiones de adjudicación de esta tierra pública documentadas en la Agencia de Ordenamiento Territorial. Estas familias, legítimas poseedoras, desarrollan su vida y tienen sus sustento a partir de la producción de la misma. Además se trabaja junto a vecinos y vecinas en diversos proyectos socio-comunitarios como por ejemplo el merendero Soles y Lunas “.

En diálogo con ANRed nos expresaron que las familias producen mucho alimento y estas tierras es la base de su vida. “A pesar de estar hace años, el gobierno no ha entregado los títulos de la tierra con lo cual no podemos pedir luz eléctrica, ni agua potable. No podemos sumarnos a programas, ni obtener financiación para desarrollar mejor nuestro producción en estas tierras”. El comunicado continúa: ”En la comunicación oficial de la venta de estos terrenos, se consigna como que las mismas están “ocupadas” término que no es jurídicamente adecuado, debido a que en las mismas causas judiciales, se consignas la pruebas que determinan los derechos posesorios de las familias. De esta manera, detrás de posibles negociado de funcionarios a partir de tierras públicas, hay una desinformación que puede afectar a quienes se presenten a esa licitación, pues luego deberán litigar judicialmente contra las familias poseedoras, que de cumplirse la ley, tienen más derechos sobre la propiedad que la propia DAABO”.

La organización denuncia que es “una medida que atenta contra la vida y los derechos de las familias campesinas en cuanto al acceso a la tierra, contemplado en el artículo 17 de la Declaración de Derechos Campesinos recientemente reconocidos por la ONU. Asimismo, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar considera a la tierra como un Bien Social, protegiendo de esta manera a las familias que como en este caso, la trabajan y viven de ella. Este tipo de medidas de privatización en tiempo de crisis ya las hemos vivido y sabemos bien a donde conducen, el Gobierno, través de instituciones como la DAABOS hace uso de los recursos públicos, de manera irregular, sin planificación estratégica y poco transparente. ¿Qué gana el pueblo mendocino con esta venta? Lo que sí podemos asegurar es que si desalojan ilegalmente a estas familias, Mendoza pierde familias productoras y fuentes de trabajo”.

Un plan de avanzar contra los bienes del Estado

En abril del año pasado, el presidente Mauricio Macri emitió el decreto n°225/2017 para realizar una subasta pública de bienes estatales para recaudar fondos que calcularon en unos 500 mil millones de dolares. Las tierras a rematar son inmuebles por todo el país. Se registraron unos 90 mil y un porcentaje de estos estarían en condiciones de ser vendidos. Hay muchos casos en que las tierras están habitadas por pobladores nativos que nunca se les otorgó título de propiedad, aun muchas veces figuran en otros registros precarios. Los casos datan de familias con décadas habitando tierras y generalmente afecta siempre a pequeños productores. Familias indefensas que no tienen asesoría legal ni capacidad de reclamo.

Entre lo rematable también hay propiedades de mucho valor. Este es el caso de las propiedades en la zona lujosa de Puerto Madero o las recientes zonas linderas a las líneas ferroviarias en la Ciudad de Buenos Aires que hace unos días fueron anunciadas para la venta. En el caso de la provincia de Mendoza, hay tierras deseadas por las empresas inmobiliarias vinculadas a la producción vitivinicultora como fue el caso del Valle de Uco.

Mientras las familias junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales sin Tierra- MNCI- Vía Campesina realizarán el próximo viernes una olla popular frente a las oficinas de la DAABO en la calle 9 de julio al 1980 en la ciudad de Mendoza.