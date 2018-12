Elvis Escobar los acompañaba en otro carro y contó lo que realmente pasó en el accidente de Valbuena y Castillo

9 Dic. 2018 - El pelotero de Cardenales de Lara Elvis Escobar reveló algunos detalles del trágico accidente que cobró la vida de sus compañeros de equipo José Castillo y Luis Valbuena en la autopista Cimarrón Andresote, ubicada en el estado Yaracuy.



“Yo presencié el accidente, es algo muy difícil para mí haberlo presenciado. Traté de ayudarlos, pero me di cuenta que (Castillo y Valbuena) estaban sin signos vitales”, dijo Escobar en declaraciones a la televisora regional Promar TV.



El relevista crepuscular sostuvo que pudo ver parte de lo sucedido desde un vehículo que iba detrás de la camioneta Toyota Fortuner en la que se trasladaban Castillo y Valbuena, además de los peloteros Carlos Rivero y Raúl Álvarez (ambos lesionados).



“Yo venía detrás de ellos. En el carro de atrás venían Vicente Campos y Francisco Arcia. Yo me bajé corriendo y vi a Carlos gritando y entre nosotros tres lo agarramos y lo sentamos. No tenía ningún daño (…) El muchacho que venía manejando quedó dentro de la camioneta y se salvó de milagro porque cuando estaba dentro de la camioneta, fue impactado por una gandola, luego que ocurrió eso lo pudimos sacar”, narró.



Asimismo, Escobar aseguró que el vuelco del vehículo fue provocado por los obstáculos que fueron colocados en la vía. “Sabíamos que la intención de eso era que nos paráramos para robarnos, cosa que no ocurrió, aunque por ahí he escuchado que han dicho que sí. Yo agarré casi todas las pertenencias de ellos, junto a Arcia y Campos. Lo único que se pudo perder fue una maleta de Carlos Rivero, que no quisimos ir a buscar por miedo a que nos robaran porque cayó al monte luego del impacto de la gandola”, agregó.

Noticia relacionada: