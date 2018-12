Candidatos enfocados en el "rescate de la ética política", lleva la UPP89 en Monagas

Maturín, 5 de diciembre 2918.- En la Casa del Periodista de la ciudad de Maturín, este 05 de diciembre se llevó a cabo la presentación de los candidatos a concejales y concejalas del Municipio Maturín del estado Monagas. César Millán, del Comando Político Nacional de UPP 89, fue el encargado de llevar a cabo dicha presentación, recalcando que dichos "candidatos están enfocados en el rescate de la Ética Política, desde la dimensión moral, que tanta falta hace en las actuaciones de los servidores públicos actuales, donde ostentan el poder por imponer sus actitudes y no para ponerlo al servicio de lo humano y de lo colectivo", además de poner de manifiesto que "lo importante, no es el partido, sino que las comunidades utilicen esta herramienta para conseguir los fines propuestos, que no son otros que procurar "alcanzar la calidad de vida para las familias".

Recalcó Millán, con respecto al padrón electoral, que están en pleno confeccionamiento, alcanzando hasta la fecha el 75% del mismo, lo que garantizaría el resguardo del voto de UPP 89 en el municipio.

Estuvieron presentes en el acto los candidatos al voto Lista: Lcdo. César Millán, Abog. Naudis Cortéz, Prof. Andrés Piñango; Circuito 1: Juan Gabriel Alcalá Aray y Luisa Castillo; Circuito 2: Eduardo Izaguirre, Armando Díaz, Marelys Alayón, Ligia Díaz, Alberto Alejandro Mata; Circuito 3: Alexander (aleco) Almeida y Flor Almeida; por el municipio Punceres Licdo. Yunior Polanco. Y también contamos con la presencia de la Representación Indígena, por OSIBU Abog. Luisa Gazcón.

Comentaron que en esta concurrida Rueda de Prensa "se notó la alegría de todos los candidatos y el gran entusiasmo en conquistar los espacios, con el compromiso de apoyar al pueblo, a través de un gobierno participativo y protagónico, en su lucha por una mejor calidad de vida".