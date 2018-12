Presidente de la LVBP exigirá que los peloteros viajen en el autobús de sus respectivos equipos

Juan José Ávila, presidente de la LVBP

Caracas, diciembre 7 - El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Juan José Ávila, habló sobre el suceso que enlutó el deporte venezolano en donde tras un accidente de tránsito los beisbolistas de los Cardenales de Lara, Luis Valbuena y José Castillo, fallecieron.



Ambos peloteros se trasladaban en un carro particular, motivo por el que Ávila propuso la utilización obligatoria de los autobuses del equipo por parte de todos los jugadores, para de esta manera tratar de evitar estas lamentables situaciones.



"Pienso que se debería plantear que ya no sea un consejo, sino una exigencia que cada pelotero viaje en el autobús del equipo", fueron las palabras del representante de la liga local reseñadas en la cuenta Twitter de El Infield, programa de Unión Radio.



Se presume que el móvil del hecho era el robo, motivo por el que los antisociales atravesaron objetos en la carretera que une Yaracuy con Lara, esto para obligar a los vehículos a detenerse y asaltarlos.



"La realidad es que si fuesen viajado en el autobús esta cosa no hubiese pasado", comentó Ávila.