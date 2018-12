Fiscal General: 463 funcionarios policiales han sido procesados por extorsión y secuestro

(Caracas, 6 de diciembre de 2018) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que en 15 meses que tiene frente al Ministerio Público, los fiscales han procesado 463 funcionarios policiales de distintos cuerpos de seguridad por presuntamente estar incursos en los delitos de extorsión y secuestro.

La información la dio a conocer en declaraciones ofrecidas en rueda de prensa desde la sede principal del organismo, en Caracas, donde añadió que la cifra está discriminada de la siguiente manera: 376 por extorsión y 88 por secuestro.

Explicó que se han iniciado 181 investigaciones por estos tipos penales.

"A diferencia de la anterior que fue corrupta, nefasta y la peor gestión de la historia del Ministerio Público, que para nuestra sorpresa, la mayoría de los delitos de extorsión y secuestro los sobreseyó o los lanzó a los archivos fiscales", aseveró Saab.

Destacó el caso del comerciante José Luis López Algarín, quien fue secuestrado el pasado 3 de octubre en Santa Lucía, estado Miranda, por funcionarios policiales, quienes exigieron una alta suma de dinero a cambio de la liberación de la víctima; sin embargo, al no poder los familiares reunir el monto solicitado, le dieron muerte.

Explicó que luego de las investigaciones y labores de inteligencia desarrolladas por el Ministerio Público, pudieron aprehender a José Castillo (alias Chuky), Christian Serrano, Jonathan Soto y Luis Acosta (alias Gato Garfield); además de Willy Mariño y Wilfredo García, todos presuntamente implicados en el hecho.

"Estas seis personas fueron acusadas el pasado 30 de noviembre por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, asociación agravada, uso indebido de arma orgánica, y apropiación de cosas provenientes del robo y hurto de vehículo automotor", detalló el Fiscal General.

Por el mismo caso, se solicitó orden de aprehensión para Edgar Del Castillo.

"No puede ser que funcionarios policiales o del Estado estén vinculados con estos delitos cuando su función es cuidar al ciudadano. Aquí no debe haber intocables. No podemos actuar con medias tintas sino ser implacables. Quien utilice una chapa para delinquir, debe saber que contra él va todo el peso de la ley", enfatizó.

A propósito de este asunto, ofreció detalles en relación con la lucha contra los dos flagelos: "se han llevado a cabo 882 acusaciones, de las cuales 664 son el delito de extorsión y 218 por secuestro, para un total de 2.749 acusaciones. Además, se hicieron 1.871 imputaciones y se han privado de libertad a 1.629 personas".

Adicionalmente, dijo que fueron solicitadas 612 órdenes de aprehensión relacionados con la comisión de estos delitos.

Plan Nacional Antisecuestro

Como parte de la lucha que mantiene la institución contra diferentes delitos, Saab indicó que el Ministerio público se unió al Plan Nacional Antisecuestro 2017 -2019, iniciativa que desarrolla junto al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para combatir el secuestro.

Aseguró que el plan se ha implementado en todas las fiscalías del territorio nacional, con la finalidad de prevenir y orientar a la ciudadanía con respecto a las conductas responsables frente al riesgo de victimización.

Entre las actividades preventivas, el Ministerio Público ha dictado 180 conversatorios que han servido para sensibilizar a más de 3.000 participantes.

"El Ministerio Público busca atacar desde todas las aristas estos delitos que han golpeado a la familia venezolana", recalcó.

Sostuvo que el compromiso de la institución es seguir aportando ideas y "todas nuestras capacidades para la lucha contra el delito; este año 2018 ha sido un año de consolidación de nuestras líneas de trabajo".