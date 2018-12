(VIDEO) Tenemos que cuidar a los luchadores campesinos de Barinas porque están amenazados de muerte

Señaló Tovar: he tenido muchas amenazas contra mi familia, contra mi vida y esto es preocupante, no solamente porque me pasa solamente a mi, también le sucede a otros luchadores que están en rescates en otros predios Credito: aporrea.tvi

Martes, 04 de diciembre de 2018.- Desde la plaza Bolívar de Caracas, el viernes 23 de noviembre María Alejandra Tovar quien vino expresamente del estado Barinas, del hato Las Mercedes, municipio Pedraza, parroquia Ignacio Briceño a informar sobre un recurso de amparo que introdujeron sobre una sentencia emitida por el tribunal cuarto agrario que afecta a los campesinos que viven en el hato Las Mercedes.



Sostuvo que: hemos demostrado que somos nosotros, el pueblo de a pie, que hemos trabajado y que somos los que mantenemos la agricultura.



Nosotros comenzamos denunciando las tierras ociosas...en el 2002 el presidente Chávez dió carta agraria a los campesinos, en el 2003 los sacan con un interdicto judicial y desde entonces la lucha ha ido avanzando.



Nosotros volvimos a denunciar las tierras ociosas.



Van ya tres informes técnicos que han declarado la situación de ocioso.



Actualmente están luchando por obtener la carta agraria porque según informó: el instituto no se ha pronunciado como tal.



Somos pisatarios porque hemos venido trabajando las tierras ya estamos peleando una carta de garantía de permanencia porque hemos demostrado en todas las inspecciones técnicas que nos han hecho, hemos demostrado que somos nosotros los que estamos produciendo.



Arroz, maíz, batata, ocumo, ñame, llancín, malanga, caña, plátano, topocho, cambur, forman parte de los rublos que producen.



Todos los campesinos nos pusimos de acuerdo de hacer múltiples conucos y entonces de allí sobrevivimos y subsistimos de eso y nosotros hacemos intercambios, de hecho hemos colaborado en varios cielos abiertos.



Aproximadamente están asentadas en el hato Las Mercedes 900 familias e indirectamente mas de 1200 también...alrededor de 7000 personas.



En relación a cómo se llevan con las autoridades locales informó Tovar: el año pasado nos hicieron varios desalojos arbitrarios al mando del coronel Bolívar, ordenados por Secretaría de Seguridad Ciudadana y allí lo hicieron de manera arbitraria ya que no participó las instituciones competentes como Unamujer, la Lopna.



Allí no se respetaron los derechos humanos de los campesinos, de hecho lo que no se robaron, nos robaron todas las pertenencias y lo que no se robaron, nos los quemaron.



Nos envenenaron los pozos de agua con insecticida y gasoil...fueron envenenados por las personas que fueron allí a hacer el desalojo: el ejercito, hubo también colaboración de la policía, estuvieron bajo el mando de la doctora Ingrid Lil, que en aquella época era la coordinadora del INTI Barinas y el coronel Bolívar quien era el que estaba encargado de Secretaria de Seguridad Ciudadana, eso fue en el 2017, en enero, el 7 de enero y el 7 de marzo volvieron a hacer la arremetida.



La situación actual es que al dar la carta de permanencia, como el tribunal dictó sentencia, automáticamente queda nula, entonces tuvimos que recurrir jurídicamente para solicitar un amparo, de manera que en el monumento que el Instituto Nacional de Tierras se pronuncie que ya hubo un pronunciamiento en el 2015, estamos esperando es que el Instituto, como tal, vaya y regularice a los campesinos, le otorgue su carta de permanencia y se haga el procedimiento, lo mas legal posible.



Que los campesinos no vayan a ser desalojados luego de recibir su instrumento, como ya está sucediendo en algunos predios en el estado Barinas, que le han otorgado instrumentos agrarios y son desalojados ocho días después.



Prosigue María Alejandra Tovar: yo soy la coordinadora del Consejo Campesino Las Mercedes Bolivariana y yo dentro del hato Las Mercedes...somos nueve Concejos de campesinos y estamos en la construcción de la comuna.



Presidente Maduro le pido que se aboque, nuevamente se pronuncie en favor de sus campesinos, ya que el año pasado, en tres oportunidades lo vimos en cadena nacional pronunciarse a favor de los campesinos y gracias a ello es que se a venido haciendo un procedimiento sin tanto tormento, de parte de algunas instituciones.



Al presidente del Inti le solicitaría que revise bien los actos administrativos y que revise bien, todo los que sus funcionarios actualmente están haciendo.



Esperamos pronta respuesta y que todo se solucione en paz y que se deje un poco la persecución, debido a que nosotros los luchadores campesinos somos satanizados, somos vejados debido a la lucha de las tierras, porque hay intereses...este años ya van siete campesinos muertos solamente en el estado Barinas, luchadores campesinos, eso es muestra de que todavía existe un acoso, existe una contrariedad en contra e los luchadores de la tierra.



Nuestra misión es rescatar las tierras que están ociosas, como es en el caso de Las Mercedes.



He tenido muchas amenazas contra mi familia, contra mi vida y esto es preocupante, no solamente porque me pasa solamente a mi, también le sucede a otros luchadores que están en rescates en otros predios.



Hacemos responsables a las autoridades civiles y militares por la seguridad de estos luchadores campesinos y sus familias.