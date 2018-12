(VIDEO) Palabras de Rubén González en la Marcha de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela

Martes, 04 de diciembre de 2018.- Rubén Gonzales, dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, luego de asistir a la marcha de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, efectuada el pasado miércoles 28 de noviembre, al volver a su estado, fue detenido en una alcabala y está preso.



Va a ser sometido a juicio en un tribunal militar, es un civil, sus jueces naturales deben ser civiles y sin embargo, va a ser juzgado en un tribunal militar, cosa que no entendemos muy bien y que no ha sido suficientemente explicada por el gobierno nacional a la opinión pública.



¿Qué opinarán los expertos?



Tampoco está claro de qué se le acusa, sin embargo, existe la sospecha que fue detenido por lo que expresó en su breve discurso, en la plaza Carabobo, frente a la Fiscalía, que presentamos en este video y que al parecer molestó a altos personeros del gobierno, del ejecutivo nacional.



En democracia no puede ser castigado lo que se ha dado por llamar el delito de opinión, si usted como ciudadano opina diferente u opuesto al gobierno, si lo adversa directamente, está en el perfecto derecho de expresarlo públicamente.



Y esto es lo que hizo Rubén González.



Presentamos a aporreadores y aporreadoras las palabras que pronunció González, ustedes juzguen si ameritan o no un juicio militar.















Noticia relacionada: Trabajadores protestaron este lunes para exigir la libertad del Secretario General del Sindicato de Ferrominera, Rubén González