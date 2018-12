(VIDEO) Gustavo Martínez, candidato UPP89: ''Nos están haciendo pasar por una situación que no tiene nada que ver con los postulados de la revolución"

Domingo, 2 de diciembre de 2018.- Gustavo Martínez, luchador social y dirigente sindical de Marea Socialista, hizo su presentación como candidato en el acto de la UPP89 efectuado la semana pasada en la Plaza Lina Ron (antes Adrés Eloy Blanco). Va en Lista y por el circuito No 7 (Antímano y El Junquito) con la tarjeta de la UPP 89. Mencionó su participación en la lucha emprendida, en su momento, por los trabajadores de Café Fama de América para lograr que esta empresa fuese manejada por sus trabajadores y la lamentable situación actual donde esta empresa está prácticamente quebrada, al haber sido tomada por la burocracia gubernamental, según el relato que hizo frente a un nutrido grupo de trabajadores y gente de los sectores populares en el centro de Caracas.



En su intervención dijo que: "Nosotros estamos pasando por un momento muy difícil y para que nos llevasen a una situación como esta, que no tiene nada que ver ni con los preceptos, ni con los principios, ni con los postulados de la Revolución Bolivariana... cada vez se constriñen mas los espacios, desde el punto de vista político; cada vez cuesta más poder realizar un acto como este, desde el punto de vista, incluso, de la legalidad... pues todo lo que se hace es contra la Constitución, que de hecho están pensando cambiárnosla y sin consultarnos, sin preguntarnos qué consideramos". "A nosotros, como sujetos, como revolucionarios, cada vez nos apartan más".



Pero, precisamente en estas circunstancias, dijo: "No podemos renunciar nunca a la crítica, porque la crítica es una herramienta del poder popular, porque la crítica es la herramienta que nos queda a nosotros para poner en evidencia toda la problemática y tiene que ser una herramienta a la que nosotros tenemos que recurrir siempre para decir, estoy de acuerdo con esto y con esto otro no estoy de acuerdo".



Para él, "los trabajadores, en este momento histórico que estamos pasando, no podemos estar de acuerdo, porque no es justa la situación y porque ni siquiera se nos consulta... y cuando queremos salir a la calle a pelear y a reclamar nuestros derechos, entonces, se nos dice que somos 'contrarrevolucionarios' y que le estamos 'haciendo un favor a la derecha', y eso es mentira, compañeros". Pero, "la Revolución Bolivariana es nuestra, compañeros, es del pueblo y nosotros tenemos que pelear por eso, tenemos que confiar en nosotros porque nuestro papel nadie lo puede reemplazar". "Hacen falta organizaciones políticas que hagan política para la gente y que apuesten por el protagonismo de la gente".



Concluyó su intervención diciendo: "Nos vemos el 9 de diciembre en las urnas y a partir del 10 hasta donde nos dé la lucha y el empuje, nos encontraremos en la calle, compañeros".





Tarjeta de la UPP89

Credito: UPP89

Las candidaturas de UPP89 en Caracas son:

LISTA: Gonzalo Gómez, Zuleika Matamoros, Gustavo Martínez.

NOMINALES. Circ. 1 (Sucre, 23 de Enero) Zuleika Matamoros, Alexander Marín, Maikel Rebolledo. Circ. 2(San Juan, Santa Teresa, El Paraíso, Catedral) Eleonel Amundaray, Rosa Hernández Grimán. Circ. 3 (Santa Rosalía, San Agustín, El Recreo, San Pedro) Mario Borja, Johanna Otaiza. Circ. 4(San Bernardino, Candelaria, San José, Altagracia, La Pastora) Andrea Pacheco, César Romero. Circ. 5 (El Valle, Coche) Rafael Nuñez. Circ. 6 (Caricuao, La Vega, Macarao) Gonzalo Gómez, Emma Salazar. Circ. 7 (Antímano, El Junquito) Gustavo Martínez

