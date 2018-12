(VIDEO) Zuleika Méndez Matamoros: Hay un sector revolucionario que enfrenta las políticas que van en detrimento de la clase trabajadora

Domingo, 02 de diciembre de 2018.- Zuleika Méndez Matamoros, educadora, luchadora social y dirigente de Marea Socialista, quien va con la tarjeta del UPP 89 por circunscripción Nº 1 de las parroquias Sucre y 23 de enero, en el acto de proclamación de las candidaturas, se refirió al hecho de que "en la defensa del proceso revolucionario nos hemos tenido que deslindar de una burocracia que se ha alejado del legado (de Chávez)".

Se refirió a las candidaturas de Marea Socialista y otras que van con la tarjeta de la Unidad Política Popular 89 (UPP89) como "candidaturas que expresan lo que somos y de donde venimos, no candidaturas que sean producto de acuerdos en las cúpulas, pues nosotros somos los que sufrimos los embates de esta dura crisis, somos las principales víctimas de todas las expresiones que tiene esta crisis hoy tan profunda". Dió como ejemplo, la falta de alimentos, la falta de medicinas, la falta de transporte, la falta de recolección de basura en las comunidades; lo que para ella configura "una Caracas que parece la Macondo del siglo XXI".



A lo que agregó: "Y nosotros estamos aquí para levantarnos en contra, no solamente de las consecuencias, sino de las causas que llevaron al país a la situación en la estamos y en la que los que vivimos únicamente de nuestro trabajo, y que somos parte de los sectores populares, llevamos en nuestros hombros las consecuencias de un manejo del cual no somos parte". Acuso a "los que han ocupado los curules de concejales, que son los gobiernos locales de las comunidades, nos han demostrado de qué lado están y nos han demostrado que del lado nuestro no están", porque "son los que no se les han visto la cara en las comunidades cuando el transporte público ha desaparecido, los que no se les ha visto la cara en las comunidades con los huecos, la falta de alumbrado público... con la inseguridad...".



Fustigó "la forma de distribución de los alimentos que hoy tiene cada concejal, que parece que usaran la escasez que existe para fungir de policías del pensamiento de las comunidades, que en lugar de sumar lo que hacen es restar". En contraste dijo que "nosotros somos los candidatos y candidatas del lado del que realmente estamos, del que somos y al que pertenecemos". Asegusró que "hay un sector revolucionario que se enfrenta a las políticas que han ido en detrimento de la población, en detrimento de la masa trabajadora, en detrimento incluso, de la soberanía de nuestro país".



Zuleika Méndez Matamoros, una mujer, educadora, delegada sindical del magisterio y dirigente de Marea Socialista, va con la tarjeta del UPP 89 por el circuito Nº 1 de la parroquia Sucre y la parroquia 23 de Enero, agradeció la oportunidad de participar en el acto de proclamación de las candidaturas, con la presencia de gente de los sectores populares y trabajadores golpeados por la situación laboral que están en resistencia.

Zuleika llama a votar por una alternativa que no es la oposición tradicional ni es el gobierno que según ella ha abandonado el proceso revolucionario y está descargando la crisis sobre el pueblo, mientras la burocracia gubernamental se sigue beneficiando.

















Noticia relacionada: Gonzalo Gómez, de Marea Socialista en tarjeta de UPP89: "Con las luchas de los trabajadores y la autonomía del movimiento popular"