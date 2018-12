(VIDEO) Gonzalo Gómez, de Marea Socialista en tarjeta de UPP89: "Con las luchas de los trabajadores y la autonomía del movimiento popular"

Gonzalo Gómez de Marea Socialista, candidato de UPP89: "Nosotros tenemos que recuperar la Revolución". A su izquierda otros candidatos y candidatas promovidos por MS: Zuleika Méndez Matamoros, Gustavo Martínez y Emma Salazar. A un costado de G. Gómez, le acompaña Reinaldo Quijada, quien no es candidato, pero preside la organización portadora de la tarjeta que lo postula, de la Unidad Política Popular 89 (UPP89). Credito: aporrea.tvi

Viernes, 30 de noviembre de 2018.- En la presentación que realizó la Unidad Política Popular 89, el martes 27 en la plaza conocida como de "Lina Ron", en el centro de Caracas, donde dio a conocer sus candidaturas en el municipio Libertador, para las elecciones de concejales, que se efectuarán el 9 de diciembre, le tocó el turno en el uso de la palabra a Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, quien va por la Circunscripción Nº 6 (La Vega, Caricuao, Macarao) y también por Lista en la tarjeta de la UPP 89.



Gómez hizo un recuento histórico de algunos pasajes de la lucha revolucionaria del movimiento popular y de los miembros de Marea, destacando la experiencia de la Asamblea Popular Revolucionaria, instancia de coordinación de movimientos y agrupaciones de los barrios de Caracas, que el día del golpe del 11 de abril de 2002 enfrentó en las calles el intento de deponer al presidente Chávez. Señaló el ejemplo de lo que representa el movimiento popular cuando actúa de manera autónoma y no supeditada al aparato del Estado, asumiendo su papel de pueblo soberano, siguiendo su instinto político, en defensa del gobierno del Comandante, las conquistas del Proceso Revolucionario y la vigencia de la Constitución.

Dijo esto para significar que, nuevamente el movimiento popular debe recuperar su autonomía y su capacidad de movilización por cuenta propia para enfrentar la nueva ofensiva contrarrevolucionaria y antidemocrática que se está produciendo, esta vez desde adentro, a consecuencia de la burocratización y de la infección provocada por la corrupción. Señaló que aquella fue toda una etapa progresiva, de avances, de logros, aunque con el correr de los años, comenzaron a incubarse algunos de los principales problemas que nos están ahogando en estos momentos, "porque la revolución se desvió, porque muchos de los principales dirigentes en lugar de dedicarse a impulsar el socialismo empezaron a hacer negocios capitalistas, empezaron a meterle las manos a las arcas de la Nación, para su lucro personal y privado".

"Se quedaron solamente con las palabras, para manipular, pero en los hechos, hicieron otra cosa", expresó el candidato. "Hoy estamos en una situación que sabemos que es muy distinata a la que teníamos antes de la muerte de Chávez... una situación en la que los derechos de la clase trabajadora, las comunidades, los campesinos, los indígenas, están siendo atropellados por las consecuencias de la corrupción, de esa especie de neo burguesía a la que algunos han tenido el atrevismiento de llamarele 'burguesía revolucionaria' pero que no es revolucionaria en nada... La revolución está en el pueblo y no en los negocios con los que esa neo burguesía nos ofrece la salvación del país, que se llevaron más de 500 mil millones de dólares por la vía de negocios chimbos, coimas, guisos, en PDVSA, donde hoy la producción está en el suelo, mientras algunos están por ahí afuera disfrutando esos miles de millones... o utilizaron los bonos de la Deuda que los compraban en bolívares y luego recibían los beneficios en dólares, y con eso vaciaron las arcas del país... nueve años de importaciones..."

Vista parcial de la asistencia al acto electoral de UPP89 con el Mov 23 de Octubre y Marea Socialista en el centro de Caracas el día 23/11/2018

Credito: Aporrea.org (Amanda)





Por eso, agregó que... "entonces, nosotros tenemos que recuperar la revolución". Y se preguntó: "¿Dónde está la contraloría social del poder popular contra la corrupción? ¿Dónde está el compromiso con la clase trabajadora, si hoy tenemos los salarios por el suelo y no se quiere cumplir con el artículo 91 de la Constitución de 1999, que dice que el salario debe ser calculado tomando en cuenta el costo de la Canasta Básica".

Plantea que "hay que recuperar la condición de Poder Popular real", que "no es el poder ejercido por los funcionarios del Estado en nombre del pueblo, no es el poder constituido usurpando el lugar de las comunidades, sino la propia gente ejerciendo su poder soberanamente: esa recuperación del Poder Popular hay que hacerla". Pero... "ahora tenemos también que recuperar soberanía, porque mientras nosotros tenemos que pagar IVA hasta por comer, las transnacionales están siendo exoneradas de impuestos". "Y como está sucediendo todo esto, el pueblo y la clase trabajadora están saliendo a protestar... y no puede ser que un gobierno que se dice revolucionario se ponga más a la derecha que la derecha".

El acto electoral de la UPP89 se efectuó el día antes de la marcha nacional convocada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y Gonzalo Gómez llamó a sumarse a esa movilización. "¡Que no nos digan que no hay dinero porque hay crisis; que los corruptos lo devuelvan, que se les confisquen sus bienes...!" "¡"Eso sí sería revolución y seguir adelante!". "Al servicio de esto queremos poner nuestras concejalías, y abrir espacios de consulta y partcipación con la gente; donde la gente participe realmente en la toma de decisiones, que se hagan auditorías a las entidades del Estado, para ver cómo se manejan los reales allí y cómo se invierte, donde se revisen las concesiones y contratos para los servicios públicos y cómo se manejan... esa es parte de nuestros plan para recuperar la capacidad de contraloría social y los derechos de la clase trabajadora y el pueblo venezolan... el Golpe de Timón aquél, real verdadero".

Hizo a llamado a participar en todos los terrenos, el de la lucha concreta y el de la participación electoral, para no ceder espacios ni derechos, y en este sentido llamó a votar por la alianza electoral que en el caso de Caracas se teje alrededor de la tarjeta de la UPP89, donde convergen candidaturas promovidas por Marea Socialista, por el FARV y el Movimiento 23 de Octubre y por independientes comprometidos con sus comunidades.

Gonzalo Gómez, que además de encabezar Lista por Caracas, va como nominal por la Circunscripción Nº 6 en compañía la Emma Salazar, independiente y también candidata principal, estuvo acompañado en el evento de presentación de candidaturas por otros candidatos y candidatas de Marea Socialista, como Zuleika Méndez Matamoros, Maikell Rebolledo y Gustavo Martínez.

Las candidaturas de UPP89 en Caracas son:

LISTA: Gonzalo Gómez, Zuleika Matamoros, Gustavo Martínez.

NOMINALES. Circ. 1 (Sucre, 23 de Enero) Zuleika Matamoros, Alexander Marín, Maikel Rebolledo. Circ. 2(San Juan, Santa Teresa, El Paraíso, Catedral) Eleonel Amundaray, Rosa Hernández Grimán. Circ. 3 (Santa Rosalía, San Agustín, El Recreo, San Pedro) Mario Borja, Johanna Otaiza. Circ. 4(San Bernardino, Candelaria, San José, Altagracia, La Pastora) Andrea Pacheco, César Romero. Circ. 5 (El Valle, Coche) Rafael Nuñez. Circ. 6 (Caricuao, La Vega, Macarao) Gonzalo Gómez, Emma Salazar. Circ. 7 (Antímano, El Junquito) Gustavo Martínez



Noticias relacionadas: UPP89 reitera su deslinde con el gobierno de Maduro y presenta candidatos a elecciones municipales

Anuncian sus candidaturas Eleonel Amundaray y Rosa Hernández candidatos de la UPP 89