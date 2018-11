Maikell Rebolledo, candidato a concejal "Necesitamos concejales que defiendan los derechos de las comunidades"

Caracas, 30 de noviembre de 2018.- Maikell Rebolledo, habitante de la parroquia 23 de Enero en Caracas es candidato a concejal por Marea Socialista en la tarjeta UPP-89.

Maikell nos comenta: "Nosotros tenemos el compromiso y el deber de ponernos del lado al que pertenecemos, que no es otro que el de los habitantes de las comunidades de las cuales somos parte. El papel de un concejal es defender a los vecinos, es promover la contraloría de la gestión de los Alcaldes "

"Es solo ver la realidad y sacar las conclusiones. Ningún concejal de la parroquia ha demostrado que le interesan sus habitantes. Basta ver la problemática y el estado deplorable en la que se encuentran los espacios públicos. Falta de agua, grave problemas con el transporte, irregularidad grave en la recolección de basura, condiciones higiénicas deplorables, problemas en los servicios de electricidad, telefonía fija e internet. Eso es lo que habla de la gestión de concejales que solo han ocupado curules para escalar posiciones y por intereses personales o partidistas que han llevado al 23 de Enero a la desidia y el abandono"

"Nosotros, los candidatos a concejales por Marea Socialista en la tarjeta UPP-89, estamos convencidos que debemos promover los espacios de participación, apoyar los espacios de lucha y ejercer junto con las comunidades la contraloría social de la gestión de la Alcaldía que privilegia por obras que nada tienen que ver con las necesidades de la gente"

"Además en el 23 de Enero, los habitantes estamos hartos que se use la gestión de concejales para imponer un control partidista asociado a la distribución de alimentos. No podemos seguir aceptando que los CLAP sean los que llamen a cada uno de sus vecinos el día de las votaciones como una forma de chantaje y control solapado o, que se den a la tarea de imponer la exclusión entre los que piensan distinto. De eso se trata, de defender la democracia participativa y protagónica, no que se confisque cuando se llegue a un cargo de elección popular. El 23 de Enero hoy, es la cara de la gestión de sus concejales que no han escuchado nuestras necesidades"

Para votar por la opción de Maikell Rebolledo quien se lanza junto a Zuleika Méndez, debe marcar la tarjeta UPP-89.