Candidatos a concejales de Marea Socialista presentes en las movilizaciones de los trabajadores

Caracas, 29 de noviembre de 2018.- Los candidatos a concejales por lista y nominales de la organización política Marea Socialista destacan el hecho de haber estado presentes acompañando las marchas y concentraciones de trabajadores, como la del pasado miércoles 28 de noviembre, en defensa de un salario legal, ajustado a la Canasta Básica, como establece la CRBV, en defensa de las contrataciones colectivas que el gobierno pretende desconocer y derogar, en contra de los despidos ilegales a trabajadores y trabajadoras que luchan.

En ese sentido Los candidatos a concejales por lista de la ciudad de Caracas, Gonzalo Gómez, Zuleika Méndez Matamoros y Gustavo Martínez acotaron que "los padecimientos de los caraqueños en materia de servicios públicos, están intímimamente relacionados con la arremetida en contra de los trabajadores. No es solo que han abandonado la inversión en las distintas empresas de servicios, es que sus trabajadores se les ha pulverizado el poder adquisitivo".

Gonzalo Gómez, candidato por lista manifestó que "Marea Socialista ha estado del lado de las luchas de la clase trabajadora y el pueblo oprimido. Ha levantado su voz en contra de las distorsiones de un gobierno que autoproclamandose obrerista y socialista actúa en conchupancia y a la orden de la burguesía y el Capital, falsificando las premisas del socialismo ha hundido a lla clase obrera en la miseria y escasez. Somos los mismos que hemos levantado nuestra voz en contra del desfalco a la nación; contra el pago de los bonos de la deuda a todas luces ilegal e ilegítima y que llena de dólares los bolsillos de la neoburguesía y de la burguesía tradicional; contra la política hambreadora del gobierno. Somos los que hemos luchado para se cumpla con lo que establece el Art. 91 de la Constitución: salario que cubra la canasta básica. En ese marco, introducimos un Recurso de Amparo ante el TSJ para que se respete y se cumpla con la CRBV; somos los que nos hemos hecho parte de las denuncias de los trabajadores de las empresas de servicios que valientemente han informado al país sobre las razones por las cuales se va la luz, no se recoge la basura, el metro está casi al borde del colapso, la telefonía fija y el internet son un desastre, no hay gas doméstico y que en muchos casos han sido despedidos por confrontar la corrupción y la falta de inversión en estas empresas"

Zuleika Matamoros, candidata por lista y por el circuito 2 nos dice: "Nos postulamos como la alternativa de lucha. Hasta ahora, no hemos tenido concejales ni del gobierno ni de la oposición que cumplan con sus funciones. Porque debemos recordar que un concejal es una persona elegida por el pueblo para defender los derechos de los vecinos, de las comunidades y de los trabajadores. Además de Fiscalizar la gestión de los alcaldes y el presupuesto. Lo que hemos tenido ahora son concejales que no se diferencian del resto de la gestión del gobierno y de sus entes contralores. Hemos padecido un entramado de cómplices silentes que llegan a los cargos con intenciones distintas a las que les imponen sus funciones. El resultado está a la vista: Caracas está destruida, la han convertido en la Macondo del siglo XXI . No es solo la falta de los servicios, es la ejecución de presupuestos lejanos a las necesidades de la gente. Hoy tenemos una alcaldesa que en medio de una profunda crisis en el país, y con una Caracas inundada de basura, privilegia por el "Suena Caracas", que finalmente es un gran negocio, y en el medio están los concejales cómplices de esa gestión que no defienden al caraqueño y mucho menos cumplen sus funciones fiscalizadoras de la gestión y el presupuesto. Son los mismos concejales que se hacen los ciegos, los sordos y los mudos ante los salarios de hambre que devengan los trabajadores dependientes de las Alcaldías, por cierto muchos de ellos hoy presentes en esta movilización".

En ese sentido Gustavo Martínez, candidato por lista y por el circuito 7 en la tarjeta UPP-89 declara: "Nosotros somos parte orgánica de la clase trabajadora. Y en ese sentido sabemos y padecemos en carne propia el duro golpe que se la ha dado a la clase trabajadora. Nuestra campaña no es distinta a nuestra actuación diaria: del lado de los que luchan, del lado de quienes se levantan en contra de políticas que van en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Aqui estamos en esta movilización realizada por la clase obrera para decir ¡Basta! a las medidas de un gobierno que pretende golpear y callar a los trabajadores mientras beneficia a empresarios. Mientras a los trabajadores nos impone un salario de hambre y miseria a los empresarios les exoneran los impuestos. Evidentemente, en el escenario electoral actual, nos ponemos al frente como una alternativa de lucha, de contraloría de la gestión de los alcaldes que descaradamente usan los recursos del pueblo en lo que a ellos mejor les parece, con al aunencia de concejales cómplices"