100 venezolanos regresaron al país desde el Perú

27 de noviembre de 2018.-Este martes, 100 connacionales abordaron el vuelo número 13 del Plan Vuelta a la Patria que despegó del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, Perú, informó el canciller en su Twitter.

En este vuelo número 32 en general, regresan 100 venezolanos desde el Perú.

Entre los hijos e hijas de Bolívar que hoy retornan a su Patria, están 24 hombres, 45 mujeres y 31 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 0 a 17 años.

Asimismo, en esta oportunidad fueron priorizados 35 casos de salud, entre los que destacan 11 embarazadas y una mujer con cáncer de mama.

Por su parte, Miriam Osorio, de 47 años de edad, expresó que "llegué a Perú pensando que iba a tener oportunidades laborales y no fue así. Regreso a Venezuela, en vuelo de Conviasa.

Por su parte, Kristen Rivero de 21 años de edad, fue la última connacional en bajar de la aeronave de Conviasa junto a su hijo Mathias Alemán de tres años de edad.

"Quiero resaltar la atención, el trato que recibimos. Estaban pendientes de nuestra salud. A mis compatriotas que todavía no se animan a inscribirse en el Plan, les digo no crean en rumores, porque aquí no rompen los pasaportes, de hecho yo tengo aquí mi pasaporte y el de mi bebé. También es mentira que les hacen pagar servicio militar", declaró Kristen Rivero.

El canciller exaltó que se ha logrado que retornen de manera voluntaria muchos compatriotas.