Fiscal General: Gestión de Luisa Ortega Díaz extorsionaba a mafias a cambio de dólares

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Web

27 de noviembre de 2018.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que la anterior titular del Ministerio Público (MP), Luisa Ortega Díaz, extorsionaba y pactaba en dólares para dejar delinquir a mafias en Venezuela.



El modus operandi del anterior MP, consistía en abrir expedientes judiciales contra infractores de la ley para presentarlos como posibles imputados y extorsionarlos a cambio del silencio cómplice.



Saab denunció además que los casos de feminicidios eran archivados, según indicó, se subestimaba la importancia de estos incidentes. El Fiscal General aseguró este lunes, en entrevista en el programa con Amorin, que transmite VTV que la dirección ulterior se lucraba para beneficio propio mas no atendía sus competencias conforme lo establece las leyes del país.



La justicia de los EEUU extradita pedófilos y otros solicitados por crímenes comunes, señaló Saab, pero a aquellos ex funcionarios que se "vendieron" como afectos a la Revolución Bolivariana para robar las arcas de la nación, no son entregados a los tribunales de Venezuela.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)