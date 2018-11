Constituyentes apoyan a los 2700 trabajadores despedidos de General Motor

Trabajadores despedidos de General Motor en el TSJ

26 de noviembre de 2018.- La Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente(ANC) interpuso un recurso de interpretación ante la sala Constitucional del tribunal supremo de justicia (TSJ) para revisar La sentencia de la juez, Mauricia González, que aprueba el embargo total de las instalaciones de General Motors de Venezuela, que deja en la calle a más 2.700 trabajadores de la transnacional ubicada en la zona Industrial de Valencia.



El presidente de la comisión Dr. Herman Escarra, los constituyentes Eliana leal (Trabajadora de general Motor), Marco Tulio Díaz y Francisco García, acompañados por los trabajadores afectados, asistieron a la sala Constitucional del TSJ para introducir el mencionado recurso de revisión que tiene por objeto buscar justicia en este caso que afecta a los trabajadores.



Historial



El personal de la planta automotriz inició en días pasados una serie de protestas para rechazar la medida, que según la sindicalista Eliana Leal, no solo viola la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el 25 de mayo de 2017, que establece que el proceso legal debía continuar sin afectar la productividad ni los derechos de los trabajadores.



También contraviene el Recurso de Amparo introducido por el personal, en la corte laboral que favorece a las 2.700 personas que estaban en la nómina de la planta de vehículo y que ahora por esta decisión, pierden sus años de servicio.



Leal, dijo que el sector espera que el Ministro del Trabajo y la autoridad regional, ayuden hacer cumplir ambas sentencias. “Si hay un cambio de patrono tienen que reengancharse al personal, pero hemos visto que el nuevo propietario no tiene intenciones de reactivar la producción y está desmantelando la planta, ha sacado vehículos y repuestos, mucho antes de que la juez Mauricia González, titular del juzgado Décimo de Municipio Ordinario , le adjudicara las instalaciones”.



De acuerdo a la sindicalista la empresa ya no tiene el emblema de General Motors, las personas que se encuentran dentro de la infraestructura están levantando cercas y movido algunos materiales.