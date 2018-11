Sismo de magnitud 5,0 registrado en Valera no causó pérdidas humanas ni daños materiales

25 de noviembre de 2018.- Organismos de seguridad del estado Trujillo, región andina venezolana, se mantienen desplegados por diversas zonas para verificar la situación en la entidad, tras el sismo de magnitud 5.0 ocurrido este sábado a las 4:41 de la tarde.



El director estadal de Protección Civil y Administración de Desastre, Gregorio Quevedo, señaló que inspeccionan sectores y comunidades a fin de constatar si se registraron daños. A través de un contacto por la emisora Paisana 92.5 FM, indicó que hasta los momentos no se han registrado daños graves ni pérdidas humanas.



Agregó que se han sumado a las labores de inspección las 12 direcciones municipales de Protección Civil que funcionan en la entidad.



A través de su cuenta Twitter, Protección Civil ratificó que el sismo no causó daños materiales y perdidas que reportar.



Entretanto, la comandante del Cuerpo de Bomberos en el estado, Aidé Villa, señaló que personal adscrito a la institución también se encuentra desplegado en sectores y comunidades del estado verificando la situación.



"El Cuerpo de Bomberos se encuentra desplegado en todas las zonas del estado luego del movimiento telúrico del día de hoy (sábado). Hasta el momento no hay nada que lamentar y el personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra pendiente", expresó.



Villa exhortó a la población a mantener la calma ante posibles réplicas, de igual forma llamó a tomar las previsiones recomendadas ante este tipo de eventos naturales.



"Hay que mantener la calma y visualizar cuáles son los sitios más seguros. Siempre mantener las llaves en lugares de fácil acceso", dijo la funcionaria bomberil.



De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el sismo se registró a las 4:41 de la tarde, con una magnitud 5,0 a 8 km al suroeste de Valera, y con una profundidad de 5,3 kilómetros, reseñó el organismo en su web.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)