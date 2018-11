(VIDEOS) I Asamblea Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela

Sábado, 24 de noviembre de 2018.- Revisando nuestras publicaciones nos encontramos que habíamos dejado de publicar el resto de la I Asamblea de la Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela, esta nueva fuerza está conformada por sindicatos, federaciones, asociaciones y trabajadores libres, que realizó su primera reunión nacional el miércoles siete de noviembre en el Fapuc de la UCV y cuya primera asamblea nacional ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.



Este fue la primera nota sobre la asamblea que ya habíamos publicado: I Asamblea Nacional de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela

Y a continuación por considerarlo de interés publicamos el resto de los vídeos de esta asamblea, pedimos excusas por el error cometido a aporreadores y aporreadoras.



Transcurrió la jornada bajo intenso esfuerzo y trabajo, siguiendo la metodología establecida.



Al cierre del día miércoles siete, ya cayendo la tarde, luego de las respectivas deliberaciones, se presentaron los resultados obtenidos en las tres mesas constituidas en la I Asamblea Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela, efectuada en Fapuv, estos resultados fueron transmitidos al día siguiente a la plenaria efectuada en el Aula Magna de la UCV.



Se comenzó por la mesa No 1, cuya responsabilidad fue la de revisar el documento sobre la organización, se lograron los siguientes acuerdos:



- Se decidió mantener el nombre de Intersectorial de Trabajadores de Venezuela.



La Intersectorial de Trabajadores de Venezuela es una organización amplia de distintos sindicatos y corrientes y gremios, de funcionamiento democrático, plural, autónoma, cuyo objetivo inmediato y esencial es organizar y unificar las distintas luchas de trabajadores y trabajadoras vienen dando en el país por sus derechos y reivindicaciones.



Debe ser una organización que permita la incorporación de nuevos sectores a nivel nacional, sindicatos, gremios, organizaciones de voceros y voceras y corrientes sindicales tanto del sector público como privado y los trabajadores no dependientes.















Conclusiones de la mesa No 2















Gonzalo Gómez fungió como vocero de la mesa 3 y señaló los resultados obtenidos.















Se cerró esta I Asamblea de la Intersectorial de los Trabajadores de Venezuela con un nutrido conjunto de participaciones de los asistentes a la misma, la cual ofrecemos integralmente a aporreadores y aporreadoras.









Al siguiente día se celebró en el Aula Magna de la UCV la plenaria de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela:

Aprobada por aclamación y a mano alzada la proclama de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela

Nace la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela en el Aula Magna de la UCV (II)