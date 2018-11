CNE: ninguna ONG puede hacer campaña electoral sin autorización

Tania D’amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Credito: Venezolana de Televisión (VTV)

23 de noviembre de 2018.- “Las normas establecidas señalan que los únicos que pueden hacer propaganda son aquellas organizaciones políticas que están participando en la jornada electoral”, aseveró Tania D’amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Si usted no está participando en el proceso electoral no puede participar en la campaña”, reiteró en el programa Café en la Mañana, que difunde Venezolana de Televisión.



Además señaló que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sin autorización del ente comicial está impedido de hacer campaña por algún candidato.



Cumplir normativas de publicidad



D’amelio hizo un llamado a las organizaciones con fines políticas a preservar el objetivo principal del proceso electoral: “el respeto a los demás candidatos, a las normativas en materia de publicidad y propaganda y no llamar al odio”



Ante el uso de redes sociales para la difusión de mensajes de campañas políticas, indicó que el CNE trabaja para garantizar que las disposiciones sobre este tema sean acatadas.



Señaló que los representantes de los medios de comunicación tienen que verificar que el programa electoral que va presentar algún postulado, debe cumplir con todas las normas.



Inicia proceso de capacitación de miembros de mesa

La Rectora Principal informó que este viernes inicia el proceso de capacitación de miembros de mesas.



Acotó que están convocadas todas aquellas personas del Registro Electoral que han sido seleccionadas en un sorteo.



Exhortó a que envíen un mensaje al 2367 o consulten el portal del CNE para verificar si es miembro de mesa.

