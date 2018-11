Merida: Revisarán contratos colectivos de docentes dependientes de la gobernación

Es probable que la maqueta no se esté enviando con todas las incidencias salariales previstas en las contrataciones del ejecutivo//

21 de noviembre de 2018.-Luego de una visita que el presidente de la Comisión de Desarrollo Integral del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (CLEBM), Jesús Araque, hiciera a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), esto como parte del compromiso asumido con el gremio docente, se pudo constatar que esta institución envía todos los recursos para el pago del talento humano, tal cual como son solicitados en la maqueta enviada por la dirección de Recursos Humanos.

En este sentido el legislador señaló que serán revisadas a fondo las contrataciones colectivas de los docentes para determinar si es que no se están enviando las incidencias salariales establecidas para este gremio.

Gobierno nacional cumple

En medio de una gira que está realizando en la ciudad de Caracas, Araque aseguró que en la Oficina Nacional de presupuesto le fueron mostrados todos los documentos en los que se comprueba que todos los recursos han sido enviados a la gobernación con el tiempo de antelación suficiente para pagarle a todos los empleados y obreros, así como el dinero para la cancelación de sueldos y salarios de las alcaldías.

El diputado regional enfatizó que ya quedó claro que no es culpa del Gobierno Nacional que no se esté pagando a los docentes lo que le corresponde por su ejercicio profesional, agregó además que acordaron que la oficina de presupuesto le hará llegar un tabulador de pago de este gremio en el que no existe distinción de ningún tipo, pues los docentes nacionales, regionales o municipales deben ganar los mismo.

"En los próximos días se convocará a las partes para revisar este tema con todos de manera conjunta y se logre solventar en un corto plazo la situación que afecta a nuestros docentes y de manera indirecta a nuestros niños cuando los sindicatos deciden irse a paro como medida de protesta contra el gobierno de Ramón Guevara", destacó el legislador Jesús Araque.