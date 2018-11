Denuncia R. Montemarani: ''Aguas negras amenazan la salud de pacientes del CDI San Miguel Arcángel de Petare´´

Lunes, 19 de noviembre de 2018.- Las condiciones de salubridad en una institución que presta servicios de salud es un requisito fundamental para su buen funcionamiento, ya que si no se cumple esta premisa, el peligro de contagio de diversas enfermedades se dispara exponencialmente, tanto para los pacientes como para el personal que en ella labora.



Esto es lo que está sucediendo en el CDI San Miguel Arcángel ubicado casi al final de la avenida Francisco de Miranda, en Petare, justo al lado de lo que fue un cementerio y que actualmente, es un lote lleno de maleza y alimañas y está abandonado.



El caso supuestamente lo conocen las autoridades del municipio Sucre y su máxima autoridad, el alcalde Rangel Ávalos ha visitado el centro y tiene una idea de primera mano, de lo que está pasando, pero no se están solucionando esta serie de problemas, que de seguir como van, sin atención y a la buena de Dios, pueden ocasionar graves consecuencias en los usuarios y el personal de planta que allí labora.



Roberto Montemarani, denunció este viernes 16 de noviembre esta tremenda irregularidad, donde se presenta, por una parte la falta de servicio de aguas blancas por mas de dos meses, no tienen agua, por lo cual hay algunas especialidades médicas que no pueden ser atendidas.



La gente hace cola desde la cinco de la madrugada y cuando son las ocho, que empieza la atención al público, no hay agua, usted se tiene que ir para su casa, así de simple Rangel Ávalos...no los atienden porque no hay agua.



Y por otra parte, existe un bote de aguas negras que invade el patio interior de esta pequeño complejo, formado por dos alas prácticamente nuevas, hay filtraciones en la cocina , no hay agua caliente, no hay insumos médicos y no se le está dando comida a los pacientes que se encuentran hospitalizados.



En este video, Montemarani nos invita a a conocer este caso.



Hace un llamado al presidente Nicolás Maduro Moros, al ministro de Sanidad, Carlos Alvarado, al alcalde del municipio Sucre Rangel Ávalos y a Carolina Cestari, jefa de gobierno del distrito capital para que intervengan y solucionen este problema.