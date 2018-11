Por el derecho a la identidad de las personas trans manifestaron ante el TSJ

17 Nov. 2018 - Organizaciones que luchan por los derechos de las personas con sexualidades disidentes y organizaciones feministas volvieron a manifestarse hoy 16 de noviembre ante al Tribunal Supremo de Justicia para exigir respuesta a una solicitud presentada desde hace más de un año por el reconocimiento de la identidad auto percibida de las personas trans, de la cual aún no se tiene respuesta.



Cinelys Ramos, activista trans de 19 años de edad, integrante del movimiento Corazones Violeta declara “somos personas que también existimos, estamos en la sociedad, sentimos, padecemos y tenemos derechos a ser reconocidas jurídicamente con la identidad con la que nos percibimos y la que efectivamente vivimos” Una de las exigencias centrales es que la cédula de identidad tenga el nombre y el rostro con el cual esta personas realmente se autoperciben: “El respeto de nuestra identidad, ser reconocidas como mujeres también incide en nuestra seguridad y en la forma en que la sociedad nos trata, eso ayudará a reducir muchas formas de discriminación y maltrato que vivimos cotidianamente”.



Las y los manifestantes fueron recibidas nuevamente en la institución y, si bien no hubo un acuerdo específico, les indicaron que próximamente se emitiría respuesta a esta solicitud.



Desde el 2009, la Ley Orgánica de Registro Civil establece literalmente en su artículo 146 “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”. Sin embargo, esto aún no se cumple en ninguna medida. Ninguna persona trans ha podido realizar su cambio de nombre en los registros, aunque muchas lo han intentado. Con ello, la practica institucional vulnera insistentemente un derecho consagrado en nuestro orden jurídico.

