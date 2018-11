(VIDEO) Eleazar Díaz Rangel alertó sobre un clima de poca participación para las elecciones del 9D

Eleazar Díaz Rangel Credito: Aporrea.org

18 de noviembre de 2018.- El periodista y analista político, Eleazar Díaz Rangel, afirmó este domingo que no existe un clima electoral favorable que anime a la población a participar en las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre.



Añadió que pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, los precios de los productos siguen subiendo atentando contra el poder adquisitivo de la población que se ve acosada por la escasez y la hiperinflación.



Durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, que transmite un canal privado, Díaz Rangel refirió que el pueblo acogerá con desánimo las elecciones de Concejales del 9 de diciembre.



“Si este clima electoral no mejora las elecciones pueden tener una participación muy baja porque no existe ese ambiente preelectoral”, puntualizó.



En cuanto al tema del diálogo entre el Gobierno y la oposición, resaltó que se evidencian síntomas de acercamientos a los fines de retomar el camino para lograr la estabilidad política en el país.



“La mayoría de los venezolanos se ha pronunciado a favor de la paz y de la tranquilidad que se expresa en el diálogo. Es una tarea difícil, pero es la vía para ese entendimiento que la gente reclama”.



En tal sentido, el Periodista y analista político destacó que hoy hay más condiciones para un diálogo a pesar de que la oposición esté tan dispersa, “creo que hay más posiciones a favor de buscar la salida electoral y encuentros para promover un diálogo (…) Es indispensable lograr una mayor participación de la oposición en un posible diálogo”, acotó.





