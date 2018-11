A pesar de que Caracas se ha convertido en un "gran basurero", aumentan tarifa de aseo urbano en más de 10.000%

18 de noviembre de 2018.- Habitantes del Municipio Libertador V Libertador y Baruta denunciaron un nuevo aumento las tarifas del aseo urbano concretamente en el servicio de disposición final de los desechos que se cancela a través de Serdeco a la empresa Cotécnica.

La molestia ante este exagerado aumento no se hizo esperar. Carmen Nolasco, habitante de la parroquia El Paraiso de Caracas, expresó para aporrea,org "Este es el colmo del descaro, no podemos permitir que nos aumenten por un servicio que no prestan. Caracas está inundada de basura, es un maltrato por parte de la alcaldía las condiciones de insalubridad a las que nos tienen sometidos, y encima de eso nos aumentan un servivio que no prestan. ¡El descaro no tiene limites!"

Por su parte Ana Granadillo comenta: "Ya no hayan como seguir empobreciendo a la clase media. Es como si se acostaran pensando cómo sacarnos el poco dinero con el que sobrevivimos, piensan que con nuestro dinero debemos seguir fiannciando la desidia, la ineficiencia, la indolencia, el maltrato y la humillación de funcionarios que han hecho de Caracas un verdadero vertedero de basura al aire libre, una ciudad llena de huecos, en fin una Macondo del siglo XXI"

Pedro Carvajal, residente de la zona de Montalbán manifiesta "Uno vive la insalubridad, incluso observa a simple vista el maltrato hacia los trabajadores de Supra Caracas que trabajan literalmente con las manos peladas, sin uniformes adecuados, sin las mínimas normas de seguridad, en condiciones inadecuadas. Además de la falta de regularidad en la prestación de servicio de recolección de desechos sólidos es la carta de presentación de la alcaldesa Erika Farías"