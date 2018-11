Activista Jorge Martin califica de piratería económica retención de oro de Venezuela en Inglaterra

Jorge Martín de Hand Off Venezuela

16 de noviembre de 2018.- El secretario de la campaña de Manos Fuera de Venezuela, Jorge Martin, explicó en entrevista concedida a Sputnik, que las 14 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, no son más que una piratería económica "básicamente están reteniendo algo que no es suyo".



El activista Martin respondió a la situación que inquieta al Gobierno de Venezuela y la calificó como "escandalosa", ya que el oro no pertenece al Banco de Inglaterra ni al Gobierno británico.



"Pertenece a Venezuela. Así que no es ni más ni menos que piratería económica. Básicamente, están reteniendo algo que no es suyo", precisó.



Según el sitio web The Times, las autoridades británicas afirmaron que "no confían en el uso que el régimen de Maduro le dará" y que el presidente "puede incautar el oro—que es propiedad del Estado— y venderlo para beneficio personal".



En respuesta a ello, el activista de Manos Fuera de Venezuela, Jorge Martin, recordó que muchos países almacenan sus reservas de oro en lugares "supuestamente seguros", y no son las autoridades quienes deciden el "uso futuro de este dinero". Según Martín, esto "reivindica la decisión de Hugo Chávez de repatriar la mayor parte de la reserva de oro de Venezuela almacenada en Suiza".



En cuanto a los planes de Maduro, se deben al deseo de Caracas de proteger el país contra las sanciones económicas que se promueve EEUU.



"Creo que está claro que EEUU también estuvo involucrado", sugirió el activista. Esto, debido a que desde el 1 de noviembre el presidente de EEUU, Donald Trump, impuso sanciones sobre las exportaciones de oro "minado en el sur de Venezuela", y no sobre sus reservas de oro.



"Así que sería una suposición razonable pensar que la decisión del Banco de Inglaterra de retener las reservas de oro venezolanas tiene algo que ver con estas sanciones", estimó.



Advirtió además que otros países europeos podrían aplicar más sanciones sobre Venezuela en un futuro próximo.

"Sí, ya existe una gran campaña en la UE para aplicar más sanciones a Venezuela. En el pasado, esta campaña se promovió por el Gobierno conservador en España".



Según destacó Martín, pese a que el Gobierno en España cambió, la UE emite cada vez más declaraciones sobre la supuesta "crisis humanitaria" y las sanciones que se deben aplicar sobre Caracas.



"Sin embargo, Venezuela no almacena su oro en otros países europeos", concluyó.



