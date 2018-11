Carlos Iriarte (PPT): “Presidente Maduro debe exigirle a funcionarios eficacia política y calidad revolucionaria”

Carlos Iriarte del PPT, acompañado de candidatos a concejales de diversos ejes del estado Miranda

(13 de noviembre del 2018).- En rueda de prensa, el miembro del Secretariado Nacional y Diputado al Consejo Legislativo del estado Miranda por el partido Patria Para Todos (PPT), Carlos Iriarte, acompañado de candidatos a concejales de diversos ejes del estado Miranda y otras entidades del país, dio a conocer temas referentes a la coyuntura nacional e internacional del



Respecto al ámbito internacional, el diputado del PPT, expresó “vemos con preocupación la agresión y el bloqueo perverso hacia los centros del poder económico nacional, donde los afectados son principalmente todos los venezolanos y venezolanas de diversas toldas políticas y organizaciones. Intentan ahogar cada vez más a la población, para que la misma, le dé la espalda al proceso revolucionario”.



A su vez, Carlos Iriarte dijo que el día de ayer, los venezolanos le dieron respuesta a la agresión fascista de la derecha internacional, participando en el simulacro efectuado este domingo 11 de noviembre. “Recalcamos que el PPT conjuntamente con su Plataforma Patriótica Popular estuvo presente en el simulacro por supuesto rumbo a las elecciones municipales del 9 diciembre”.



“Patria Para Todos (PPT), tiene una alianza perfecta que es con el Poder Popular; con los con los Afrodescendientes, Indígenas, Mujeres, Cultores, Transportistas. Queremos garantizar en todo el territorio venezolano los Testigos de Mesa, quienes protegerán el voto del pueblo” destacó.



PPT exige EFICACIA hacia los Servicios Públicos



Referente al tema de los Servicios Públicos, el dirigente nacional del PPT, informó que han venido presentando el anteproyecto de Ley, que finalmente se le hará entrega este miércoles a las 10:30 AM a la Constituyente María Alejandra Díaz (ANC). “Este proyecto de Ley es un análisis para avanzar más rápido en el marco de los servicios como escenarios más atacados por la derecha”.



“El tema del transporte, es el mayor malestar de la población producto de la ineficiencia e intolerancia de este servicio; dónde están los buses y microbuses de los convenios entre Gobierno con Bielorrusia y Vietnam. Le hacemos un llamado Gral. Carlos Osorio. Manejamos información oficial que ya los insumos están en el país específicamente en el estado Yaracuy, igualmente nos preguntamos, qué pasa que no han despachado los insumos a quienes los han solicitado, para resolver problema del transporte” acotó Iriarte.



La organización política Patria Para Todos a través de su vocero y miembro del Secretariado Nacional, le solicita al Presidente Nicolás Maduro, que les exija Eficacia Política y Calidad Revolucionaria a todos los funcionarios que conforman Ejecutivo Nacional. “El pueblo se pregunta, qué pasa que no hay respuestas a sus problemas”.





PPT respaldado de hombres y mujeres constantes en la lucha revolucionaria



Carlos Iriarte agregó, que es indispensable que cada una de las comunidades de país pueda tener confianza en el esfuerzo de los candidatos y candidatas a concejales. “Solicitaremos al Consejo Nacional Electoral (CNE), que se cree una comisión como la de las presidenciales, para que todos los partidos políticos participen y de esa manera, solventen cualquier problemática en este próximo proceso electoral. Hay que resaltar el trabajo que vienen realizando los candidatos del PPT en cada espacio, por supuesto respaldados de hombres y mujeres constantes en la lucha revolucionaria. Los felicitamos y una vez más recordamos que estas son coyunturas donde pueden promover el trabajo de la Patria Para Todos ha efectuado durante todos estos 21. Hay un compromiso hacia un municipio, estado y país ético, soberano seguro y productivo”.





PPT solicita reunión con Dirección Nacional del PSUV, sin intereses electorales



Finalmente, el PPT solicitará a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) una reunión de carácter político, “tiene que ver con el ataque nacional e internacional, nada que ver con el tema electoral” especificó Carlos Iriarte mientras indicó, “no se confundan el objetivo de la reunión seria poder visualizar de manera estratégica y en unidad la defensa de la Revolución. El PPT lo tiene claro, el enemigo es el imperialismo y sus lacayos de América Latina y el mundo, quienes han intentado durante todo este tiempo desmotivar a la población y convertirla enemiga del Gobierno”.