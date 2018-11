Observadores nacionales e internacionales estarán presentes en los comicios del 9-D

Caracas, noviembre 8 - El Consejo Nacional Electoral (CNE), prevé contar con tres organizaciones no gubernamentales y acompañamiento internacional para las elecciones de concejos municipales a celebrarse el próximo 9 de diciembre.



A través de su cuenta en la red social Twitter, la rectora principal del ente comicial, Tania D’ Amelio expresó: “El CNE tiene previsto que en las Elecciones Municipales 2018 de concejalas y concejales, participen 3 organizaciones no gubernamentales como observadores nacionales y un acompañamiento internacional adecuado a las condiciones del proceso”.



D’ Amelio agregó que con la aplicación de protocolos y controles en los que participen los representantes de los partidos políticos, además de los observadores nacionales e internacionales, el ente electoral garantiza la transparencia del proceso.



“En Venezuela no improvisamos los procesos electorales, siendo la muestra de una Democracia de alto voltaje en la cual la gran mayoría, tanto afectos al Gobierno como opositores al mismo, decide participar electoralmente en paz”, precisó D’ Amelio en otro mensaje en su cuenta Twitter.



En los comicios serán electos 4.900 cargos, 1.703 serán electos por vía nominal, 685 por lista y 69 por las comunidades indígenas.



D’ Amelio participa este jueves en el conversatorio “Elecciones Municipales 2018 y Paridad de Género” con los trabajadores de la Fundación de la Vivienda (Funvi) del Gobierno del Distrito Capital.

