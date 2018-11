Diosdado: derecha buscaba crear noticias falsas con incidente en Amazonas

8 de noviembre de 2018.- El incidente ocurrido el domingo 4 de noviembre en el estado Amazonas donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron atacados por grupos armados colombianos, sería usado por la derecha nacional e internacional para crear noticias falsas en contra de la explotación del oro en manos del Gobierno Nacional.



"Ya ellos (la derecha) tenían todo listo para montar la noticia mundial pero eso no es de ahora, eso tiene un secuencial de hechos", dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien hizo la denuncia este miércoles en el programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.



Cabello refirió que previo a lo suscitado en Amazona se dieron una serie de hechos relacionados como las declaraciones de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EEUU), en cuanto al oro venezolano y los recientes planes del Gobierno Bolivariano relacionados con este mineral.



"John Bolton declaró (...) que no iban a permitir que explotáramos el oro venezolano. Estados Unidos no va permitir que Venezuela explote oro venezolano y ¿Quién lo va explotar?", preguntó el dirigente quien recordó cómo EEUU con gobiernos de turno del pasado sacó oro del país.



"Ellos sí explotaron durante siglos y se llevaron oro de aquí de Venezuela y lo último que hicieron fue meter a los misioneros de las nuevas tribus que se llevaron el oro en avionetas sin ningún tipo de control", denunció.



También vinculó las acciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que firmó una orden Ejecutiva para aplicar sanciones al país e impedir el comercio del oro venezolano.



El líder socialista mencionó que Trump quiso comparar la explotación aurífera en Venezuela con los diamantes que organizaciones irregulares en países africanos destinaban al mercado norteamericano, europeo, y conseguir recursos para financiar guerras.



Posteriormente, aludió Cabello, que el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos declaró que el Gobierno Nacional abriga a grupos armados de origen colombiano como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



"¿Dónde se creo el ELN? ¿Aquí en Venezuela?", preguntó y recordó que fue "en Colombia y no solo el ELN, sino la Farc (Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia) y grupos paramilitares que azotan a Venezuela".



"Lo dijo este señor, no habían pasado tres minutos del hecho cuando ya Julio Borges había dicho que fue el ELN. Ya ellos tenían el Plan (...), ya ellos tienen la matriz", advirtió y alertó que "eso que ocurrió en Amazona viene de Colombia y es parte del plan para generar situaciones en Venezuela de disturbio, desestabilización y ellos poder hacer lo que han querido hacer siempre, invadir a Venezuela"



Al finalizar, envió un mensaje de acompañamiento a los familiares de los tres soldados asesinados en Amazona por el ataque de grupos colombianos, luego llamó a los soldados venezolanos a tener sabiduría ante los planes de la derecha en generar problemas y división.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)