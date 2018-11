OMS alerta: La resistencia a los antibióticos está presente en todos los países

07-11-2018 - Los pacientes con infecciones causadas por bacterias resistentes a los medicamentos tienen un mayor riesgo de peores resultados clínicos y muerte, y consumen más recursos de atención médica que los pacientes infectados con cepas no resistentes de la misma bacteria.



La resistencia en Klebsiella pneumoniae, una bacteria intestinal común que puede causar infecciones potencialmente mortales, hasta un último recurso (antibióticos de carbapenem) se ha extendido a todas las regiones del mundo. K. pneumoniae es una causa importante de infecciones adquiridas en el hospital, como neumonía, infecciones del torrente sanguíneo e infecciones en recién nacidos y pacientes de unidades de cuidados intensivos. En algunos países, debido a la resistencia, los antibióticos de carbapenem no funcionan en más de la mitad de las personas tratadas por infecciones por K. pneumoniae.



La resistencia en E. coli a uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de infecciones del tracto urinario (antibióticos fluoroquinolonas) está muy extendida. Hay países en muchas partes del mundo donde este tratamiento no es efectivo en más de la mitad de los pacientes.



El fracaso del tratamiento al último recurso de la medicina para la gonorrea (antibióticos de cefalosporina de tercera generación) se ha confirmado en al menos 10 países (Australia, Austria, Canadá, Francia, Japón, Noruega, Eslovenia, Sudáfrica y el Reino Unido de Gran Bretaña). e Irlanda del Norte).



La OMS actualizó recientemente las pautas de tratamiento para la gonorrea para abordar la resistencia emergente. Las nuevas directrices de la OMS no recomiendan quinolonas (una clase de antibiótico) para el tratamiento de la gonorrea debido a los altos niveles generalizados de resistencia. Además, también se actualizaron las pautas de tratamiento para las infecciones por clamidia y la sífilis.



La resistencia a los medicamentos de primera línea para tratar las infecciones causadas por Staphlylococcus aureus, una causa común de infecciones graves en los establecimientos de salud y en la comunidad, es generalizada. Se estima que las personas con SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) tienen un 64% más de probabilidades de morir que las personas con una forma no resistente de la infección.



La colistina es el tratamiento de último recurso para las infecciones potencialmente mortales causadas por las enterobacterias que son resistentes a los carbapenems. La resistencia a la colistina se ha detectado recientemente en varios países y regiones, lo que hace que las infecciones causadas por estas bacterias sean intratables.



Resistencia en tuberculosis (TB)

La OMS estima que, en 2014, hubo alrededor de 480 000 nuevos casos de tuberculosis multirresistente (MDR-TB), una forma de tuberculosis que es resistente a los 2 medicamentos antituberculosos más poderosos. Solo alrededor de una cuarta parte de estos (123 000 casos) fueron detectados e informados. La MDR-TB requiere cursos de tratamiento que sean mucho más prolongados y menos efectivos que los de la TB no resistente. A nivel mundial, solo la mitad de los pacientes con TB-RMM fueron tratados con éxito en 2014.



Entre los nuevos casos de TB en 2014, se estima que el 3,3% era multirresistente. La proporción es mayor entre las personas previamente tratadas por TB, con un 20%.



La tuberculosis extensamente resistente a los medicamentos (XDR-TB), una forma de tuberculosis que es resistente a al menos 4 de los principales medicamentos contra la TB, se ha identificado en 105 países. Se estima que el 9.7% de las personas con MDR-TB tienen XDR-TB.



Resistencia en malaria

A partir de julio de 2016, se confirmó la resistencia al tratamiento de primera línea para la malaria por P. falciparum (terapias combinadas basadas en artemisinina, también conocidas como TCA) en 5 países de la subregión del Gran Mekong (Camboya, República Democrática Popular Lao, Myanmar). , Tailandia y Vietnam). En la mayoría de los lugares, los pacientes con infecciones resistentes a la artemisinina se recuperan completamente después del tratamiento, siempre que sean tratados con un ACT que contenga un fármaco eficaz para la pareja. Sin embargo, a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia, P. falciparum se ha vuelto resistente a casi todos los medicamentos antipalúdicos disponibles, lo que hace que el tratamiento sea más desafiante y que requiera una estrecha vigilancia. Existe un riesgo real de que la resistencia a múltiples medicamentos también surja pronto en otras partes de la subregión. La propagación de cepas resistentes a otras partes del mundo podría plantear un importante desafío para la salud pública y poner en peligro importantes avances recientes en el control de la malaria.



Una "Estrategia de la OMS para la eliminación de la malaria en la subregión del Gran Mekong (2015-2030)" fue respaldada por los 5 países, así como por China.



Resistencia en VIH

En 2010, aproximadamente el 7% de las personas que iniciaron la terapia antirretroviral (TAR) en los países en desarrollo tenían VIH resistente a los medicamentos. En los países desarrollados, la misma cifra fue de 10-20%. Algunos países han informado recientemente niveles en o por encima del 15% entre los que comienzan el tratamiento contra el VIH y hasta el 40% entre las personas que vuelven a comenzar el tratamiento. Esto requiere atención urgente.



El aumento de los niveles de resistencia tiene importantes implicaciones económicas, ya que los regímenes de segunda y tercera línea son 3 veces y 18 veces más caros, respectivamente, que los medicamentos de primera línea.

Desde septiembre de 2015, la OMS ha recomendado que todas las personas que viven con el VIH empiecen un tratamiento antirretroviral. Se espera que un mayor uso de ART aumente aún más la resistencia de ART en todas las regiones del mundo. Para maximizar la efectividad a largo plazo de los regímenes de TAR de primera línea, y para garantizar que las personas tomen el régimen más efectivo, es esencial continuar con el monitoreo de la resistencia y minimizar su aparición y propagación. En consulta con los países, socios y partes interesadas, la OMS está desarrollando actualmente un nuevo "Plan de acción mundial para la resistencia a los medicamentos contra el VIH (2017-2021)".



Resistencia en influenza

Los medicamentos antivirales son importantes para el tratamiento de la influenza epidémica y pandémica. Hasta ahora, prácticamente todos los virus de influenza A que circulan en humanos eran resistentes a una categoría de medicamentos antivirales: los inhibidores M2 (amantadina y rimantadina). Sin embargo, la frecuencia de resistencia al inhibidor de la neuraminidasa oseltamivir sigue siendo baja (1-2%). La susceptibilidad antiviral se monitorea constantemente a través del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta de Influenza de la OMS.



Necesidad de una acción coordinada.

La resistencia a los antimicrobianos es un problema complejo que afecta a toda la sociedad y está impulsado por muchos factores interconectados. Las intervenciones aisladas y aisladas tienen un impacto limitado. Se requiere una acción coordinada para minimizar la aparición y propagación de la resistencia antimicrobiana.



Todos los países necesitan planes de acción nacionales sobre la RAM.



Se requiere mayor innovación e inversión en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos antimicrobianos, vacunas y herramientas de diagnóstico.



Respuesta de la OMS

La OMS está brindando asistencia técnica para ayudar a los países a desarrollar sus planes de acción nacionales y fortalecer sus sistemas de salud y vigilancia para que puedan prevenir y manejar la resistencia a los antimicrobianos. Está colaborando con socios para fortalecer la base de evidencia y desarrollar nuevas respuestas a esta amenaza global.



La OMS está colaborando estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en un enfoque de "Una sola salud" para promover las mejores prácticas para evitar la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos, incluida la óptima. Uso de antibióticos tanto en humanos como en animales.



Una declaración política respaldada por los Jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2016 señaló el compromiso mundial de adoptar un enfoque amplio y coordinado para abordar las causas fundamentales de la resistencia a los antimicrobianos en múltiples sectores, especialmente la salud humana, la salud animal y agricultura. La OMS está apoyando a los Estados Miembros para que desarrollen planes de acción nacionales sobre resistencia a los antimicrobianos, basados ​​en el plan de acción global.



La OMS ha liderado múltiples iniciativas para abordar la resistencia a los antimicrobianos:



Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos

Celebrada cada noviembre desde 2015 con el tema "Antibióticos: Manejar con cuidado", la campaña global de varios años ha aumentado el volumen de actividades durante la semana de la campaña.



El Sistema Global de Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana (VIDRIO)

El sistema respaldado por la OMS respalda un enfoque estandarizado para la recopilación, el análisis y el intercambio de datos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial para informar la toma de decisiones e impulsar la acción local, nacional y regional.



Asociación mundial de investigación y desarrollo de antibióticos (GARDP)

Una iniciativa conjunta de la OMS y la iniciativa Drogas para Enfermedades Desatendidas (DNDi), GARDP fomenta la investigación y el desarrollo a través de asociaciones público-privadas. Para 2023, la asociación apunta a desarrollar y administrar hasta cuatro nuevos tratamientos, a través de la mejora de los antibióticos existentes y la aceleración de la entrada de nuevos antibióticos.



Grupo de coordinación interinstitucional sobre resistencia a los antimicrobianos (IACG)

El Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido el IACG para mejorar la coordinación entre las organizaciones internacionales y garantizar una acción global efectiva contra esta amenaza a la seguridad de la salud. El IACG está copresidido por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y el Director General de la OMS y está compuesto por representantes de alto nivel de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y expertos individuales en diferentes sectores.