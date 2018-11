Venezuela: Movimientos y organizaciones sociales realizarán encuentro nacional preparatorio para la Asamblea Internacional de los Pueblos

Credito: AlbaTV

6 Nov. 2018 - Durante los días 10 y 11 de noviembre, los movimientos populares y organizaciones sociales venezolanos realizarán, en Caracas, el encuentro nacional preparatorio, rumbo a la Asamblea Internacional de los Pueblos que se llevará a cabo en febrero de 2019.



Más de 200 organizaciones de base tendrán en sus manos un proceso de debate en el seno del pueblo venezolano en todas sus expresiones concretas de lucha y en la construcción de la comuna: trabajadores y trabajadoras, juventud, estudiantes, campesinos y campesinas, mujeres, comuneros y comuneras, organizaciones de hábitat y vivienda, medios comunitarios y alternativos, entre muchas otras.



Posteriormente, los movimientos populares del país realizarán encuentros y asambleas regionales y sectoriales en todo el territorio venezolano, para deliberar sobre los desafíos del poder popular frente a la ofensiva del Imperio y del capital.



Construcción de una alternativa comunal y socialista para los pueblos del mundo



La Asamblea Internacional de los Pueblos, es un medio para la construcción de una alternativa comunal, socialista para los pueblos del mundo, que aglutine las más diversas expresiones de las luchas internacionales y nacionales en contra del imperialismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo, latifundio, racismo, intolerancia religiosa, guerras y represión.



Hernán Vargas, de la coordinación política de Alba Movimientos Capítulo Venezuela, señaló que la este encuentro internacional, “surge como una iniciativa frente a la imperiosa necesidad de tener un instrumento político de la fuerza popular, del movimiento de base, de organizaciones populares de izquierda de distintas expresiones que desde el campo popular construyen resistencia al capitalismo y al sistema hegemónico, para poder luchar justamente contra una ofensiva global, cuando el imperialismo yankee viene recomponiendo fuerzas”.



“Hace falta un instrumento desde los pueblos que de la pelea, que dispute en lo estratégico, no sólo las estrategias de resistencia sino además, que dispute un proyecto alternativo de sociedad al de la muerte, al de la depredación, al de la guerra, al de la desigualdad, que es justamente el modelo hegemónico actual”, acotó Vargas.



Para él, esta acción surge por la necesidad de superar las intenciones pasadas de espacios como la campaña continental contra el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), que articuló de movimientos sociales de todo el continente, pero no tuvo expresiones posteriores. “Una vez derrotado el Alca como iniciativa regional, no ha logrado construir una iniciativa de largo aliento con perspectiva estratégica, como alguna vez pensamos que el Foro Social Mundial podía ser”, pero terminó siendo un lugar de debate para la intelectualidad inorgánica y ONG’s.



“Se junta más con esa idea del Comandante Chávez de tener un Alba de los movimientos sociales, de los pueblos, como defensores de un proyecto alternativo, pero ya trascendiendo las barreras del continente americano, del Abya Yala, sino pensando en el Mundo, en todas sus regiones donde haya lucha”, finalizó el venezolano.

