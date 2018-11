Agricultura urbana promueve bienestar físico y emocional de adultos mayores en gerogranjas

Caracas, 06-11-2018).- La sede principal del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), ubicada en Sabana Grande, parroquia El Recreo del Distrito Capital, impulsa la terapia ocupacional agroproductiva con el propósito de mantener activos y compartiendo sus experiencias a las adultas y adultos mayores. El fortalecimiento de las gerogranjas forma parte de las acciones impulsadas por el Plan Producir en Concreto, que adelanta el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana (Minppau) a escala nacional informó Prensa Minppau.

Tener 30 mesas organopónicas para producir alimentos sanos, en la terraza de la institución, es la visión de José Quijada, voluntario de la referida unidad de producción, quien destacó que “es necesario mantenernos activos, todavía podemos seguir aportándole al país y sustentarnos con la cosecha de este huerto, la cual es destinada en su totalidad para nosotros”. Un hombre visionario, trabajador y entregado, a sus 71 años continúa trabajando para apoyar la seguridad alimentaria.

De Nueva Esparta a Caracas

Apegado a los valores característicos de la Venezuela inquieta, ávida de conocimiento, creación e innovación, propiciando el desarrollo sustentable y sostenible para aportar con sapiencia lo aprendido en los caminos de la tierra de Simón Bolívar, Quijada afirmó: “He recorrido varios estados porque no puedo quedarme sin hacer nada, necesito estar activo, sé de carpintería, agricultura, albañilería, plomería y todo lo que me permita sustentarme y aportar al país. En el Inass de Caricuao éramos un grupo de 12 personas, dedicadas a fomentar la Producción en Concreto”.

En mesas de madera o cemento, este neoespartano contribuye con pasión a la producción de cilantro, cebollín, berenjena, pimentón y otros rubros que le permiten tener un techo verde, para producir alimentos frescos y de calidad. Tempranito se levanta y sale a dar lo mejor de sí, vive en Ruíz Pineda y ya a las 8:00 am está regando las plantas del Inass, “somos 8 los encaminados a esta labor, 7 trabajadores del ente y yo que soy voluntario”.

Estas pequeñas y medianas extensiones de tierra sirven para que los adultos y las adultas mayores cultiven rubros agrícolas, pecuarios y hasta se involucren en actividades culturales, que incluyen a las comunidades para garantizarles alimentos libres de agrotóxicos.

Estos proyectos socioproductivos enaltecen a los adultos mayores, así lo afirma Quijada, quien además de disfrutar de las actividades agrícolas ha hecho teatro en las sedes de la referida institución, “porque la siembra y el arte van a todas partes, por eso yo voy a donde la vida me impulse, en mis estadías se cuentan Caracas, Mérida y Apure. “Mi vejez la he querido aprovechar en otra cosa que no sea esperar a que caiga una hoja para recogerla”, precisó Quijada, quien a su vez extendió una invitación a todos sus contemporáneos: “La intención es que todos los abuelos se involucren en la siembra y comprendan que esto es una terapia para preservar su salud”.

Por su parte, entre las funciones del Minppau se encuentra la promoción de la cultura agrourbana dentro de los diferentes grupos etarios, haciendo especial énfasis en quienes han trabajado toda su vida en diferentes áreas y ahora desean continuar activos en las gerogranjas.