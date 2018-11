(VIDEO) R. Montemarani: Te traigo un coctel de temas, Nicolás

Martes. 06 de noviembre de 2018.- Roberto Montemarani, el jueves, 25 de octubre del 2018, se dirigió como suele hacerlo al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela de la forma que lo hace el pueblo llano, llamándole por su primer nombre, Nicolás y le trae un coctel de temas cuyos componentes describimos a continuación:



Antes que nada, una aclaratoria, muchos aporreadores y muchas aporreadoras no somos ni de derecha, no somos contrarrevolucionarios, ni somos quinta columna, simplemente somos personas que tenemos el derecho a la crítica.



Por eso nos aferramos mucho a Hugo Chávez Frías, la crítica, la autocrítica y aquello que decía Chávez: el látigo de la contrarrevolución, pero nosotros no somos contrarrevolucionarios, pero tenemos un látigo imaginario que es la lengua.



Componentes del coctel de hoy:

1-Abastos Bicentenario:



Cuantas veces lo nombramos, Abastos Bicentenario y la panadería Bicentenario con un aumento exhorbitante en los precios del pan ( un primer aumento del 1.000% y un segundo aumento del 400%). Hace unos días estuvo sin prestar servicio un mes, porque no había levadura.



Nicolás, es que es verdad entonces, que esto se lo están vendiendo a los colombianos, ¿será que las tiendas CLAP se están apropiando de todos los Bicentenarios?



¿Quién puede aclarar cómo se bate el cobre con El Bicentenario, Nicolás?



2- Metro de Caracas, transporte en general:



Hipólito Abreu, el Metro de Caracas, imposible de solucionar, imposible de rescatar. Palabras de Hipólito Abreu, compañero, habló de compromiso con La Revolución, relanzar la Misión Transporte, acabar con las mafias y lograr un sistema moderno de transporte público.



El tres de agosto dijiste, Hipólito Abreu, que en dos meses el Metro iba a estar solucionado, que iba a estar en óptimas condiciones...yo no se que interpretas tu como óptimas condiciones, acaso tu no viajas en Metro, eso sigue siendo lo mismo, exactamente igual, no hay nada que funcione.



Las escaleras no funcionan, no funciona el aire acondicionado, los vendedores ambulantes.



Acuérdate Nicolás, tu hablaste que no se cumplen los objetivos en el gobierno y te voy dando algunos tips.



3- Los Infocentros.



Menciona Montemarani la inoperancia en la que está sumida el funcionamiento de este hermoso programa, la burocracia que lo conforma, programa que inicialmente buscaba incorporar a la mayor cantidad de personas posibles al mundo de la informática y de la información global, hace mención de algunos ejemplos de lo que debe resolverse para prestar un mejor servicio a todos los usuarios.



Hace hincapié en la responsabilidad de Hugbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct). a la que pertenecen los Infocentros.



Hugbel Roa, los Infocentros no funcionan como cuando estaba Hugo Chávez Frías, parece que ni tu gente, ni tú creo yo, terminan de entender que los Infocentros son servicio público.



¿Por qué los Infocentros tienen máquinas que no funcionan?



¿Cuál es el horario de apertura y cierre de cada uno de los Infocentro?



Nicolás, ojalá que algún día podramos lograr los diez objetivos que tu dices de tu gobierno.



Un poco de menudo:



-William Contreras en el Sundee y las declaraciones de Pedro Carreño en el programa de José Vicente Rangel: ``El Sundee no funciona´´ y ahora lo nombraste ministro de Comercio Interior.



- Wilmar Castro Soteldo: hablando del café, en una de las últimas intervenciones que tuvo, una de las últimas, precisamente en una reunión contigo, Nicolás Maduro Moros, William (Wilmar) Castro Soteldo habló, para que no le falte la taza de café a la familia venezolana.(Que le está faltando, café no se consigue)



Oye Nicolás, mira, si yo me tengo que basar únicamente en Wilmar Castro Soteldo, te dije que te agregué, en vez de dos te puse tres, verdad, yo creo que te pongo un cero, porque para que este señor dé estas declaraciones porque él bien sabe que no hay café por ningún lado.



-Precios acordados:



He visto una cantidad de precios, Nicolás, una cosa tan de locos, que esa no te la crees ni tú, yo no se de donde habrás sacado, cual es la información, si tú te reúnes con el diablo.



Mira Nicolás, tú, a la semana de sacar esa lista de 25 productos, que creo que son todos productos mentirosos...mira, cuando pusiste los huevos a 81,50 Bs S, el cartón de 30 huevos, mintieron, el gobierno mintió...a la semana lo subiste a 120,00 Bs S, hoy 25 de octubre de 2018, en Catia, en el mercado, al aire libre cuesta 250, el medio cartón.



Me preguntó: ¿qué será de la vida de la Alcaldesa?, no será responsabilidad de la alcaldesa de que estén vendiendo los huevos, pero pilas, pilas, montones de personas vendiendo huevos a 250,00 y 270,00 el medio cartón.



Sacaste la mortadela a 18,00 Bs S y los genios de la economía, de lo que te rodea, en poquitos días la pusieron en 90,00 de 18 a 90, 500%



Y me vuelvo a recordar de lo que un día dijiste de Economía Criminal.



La mayonesa de 31 a 58.



La salsa de tomate de 36 a 114.



La sal de 13 a 31,50.



Nicolás, ¿con quién se reunió tu gente para sacar estos precios acordados?