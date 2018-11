Edwuard Zapata, del Frente Amplio Nacional Bolivariano: O la clase trabajadora se hace escuchar o la desaparece Maduro

Edwuard Zapata, dirigente sindical y vocero del Frente Amplio Nacional Bolivariano

6 de noviembre de 2018.- Según lo declarara el dirigente sindical y vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), Edwuard Zapata, la clase trabajadora en Venezuela vive uno de sus períodos históricos decisivos, en el cual es necesario que ésta se organice y eleve su voz de protesta ante lo que es la negación sistemática de sus derechos laborales por parte del gobierno de Nicolás Maduro.



“Definitivamente, las trabajadoras y los trabajadores -expresó Zapata- estamos viviendo momentos cruciales en Venezuela. Sin distingo de colores políticos. Seamos rojos, blancos, verdes, amarillos o azules. Nadie se salva de los estragos causados por la ineficiencia de la clase política del PSUV que hoy gobierna nuestro país. Todos los días sus representantes tienen un argumento diferente para justificar la ingobernabilidad en la que nos han metido a todos. Ya no encuentran qué entregar al sistema capitalista depredador. Todo se ha entregado. Desde los recursos naturales, pasando por las leyes, hasta llegar a decir (toda una falta de respeto) que el pueblo está siendo manipulado por sus compinches de la oposición”.



Declaró que las trabajadoras y los trabajadores les toca organizar la lucha para defender sus derechos. Tanto en el sector público como en el privado, ya que las convenciones colectivas de trabajo suscritas y aquellas que se encuentran en proceso de discusión están siendo quebrantadas por el gobierno de Nicolás Maduro, negándole al sector laboral del país los principios de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales que contempla la Constitución venezolana, en su artículo 89.



“Al parecer, para esta clase -continuó refiriendo el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB)- cualquier sector popular que salga reclamando su derecho a tener una mejor calidad de vida, se convierte en enemigo de la supuesta revolución que ellos encarnan y hasta lo tildan de ser desleal”.



Puntualizó el dirigente sindical que se trata de criminalizar la lucha social. “Desde el gobierno y el PSUV nos dicen que sus compinches de la oposición son los culpables que el imperio (cuál de tantos habría que preguntar) nos tenga hoy día bloqueados económicamente. Nos dicen que en las empresas estatizadas hay infiltrados saboteadores que son los culpables de que ninguna esté productiva. Mañana dirán que somos los trabajadores y las trabajadoras los grandes culpables que ninguna de estas empresas sea productiva, entonces allí vendrán a marcarnos como enemigos y a desaparecernos. Seremos entonces los esclavos modernos que el sistema capitalista depredador necesita para satisfacer sus intereses”.



Por esta razón, a la clase trabajadora no le queda otra alternativa que crear la máxima unidad con la cual enfrentar esta arremetida. No importa el color y el pensamiento político. Lo que importa en este momento es la defensa de los derechos laborales y sociales ya conquistados, los cuales deben ampliarse y consolidarse con el concurso de todos. “Para lograrlo, necesitamos darle vida a un proyecto político en el cual quepan y se expresen todas las pluralidades posibles”, concluyó afirmando Zapata.