(VIDEO) Deillily Rodríguez: ``Me botaron del Metro de Caracas por decir la verdad´´

Sábado, 03 de noviembre de 2018.- En la esquina El chorro de la avenida Universidad de Caracas un grupo de trabajadores y representantes de sindicatos agrupados en la Intersectorial de LosTrabajadores de Venezuela, el jueves primero de noviembre, se reunieron con el objeto de manifestar su solidaridad con Deillily Rodríguez quien fue abruptamente botada de su trabajo en la CA Metro de Caracas.



Fue despedida sin haberse cumplido los tramites establecidos por la Ley, fue directamente retirada por el presidente del Metro M/G César Ramón Vega González por motivos que no fueron claramente expuestos, sin calificación de despido, sin amonestaciones, ni expediente, sin respetar sus derechos laborales ni la inamovilidad decretada por el mismo gobierno, según consta en la carta de despido, de fecha 31 de octubre, sin numeración: motivado a que se evidenció faltas graves a las obligaciones que le impone la relación laboral (sin establecer cuáles fueron les mencionadas faltas).



Da la impresión que dentro del gobierno nacional existe la tendencia a arreglar los conflictos existentes sin diálogo ni conciliación, bajo la óptica del mando y la obediencia, de franco tinte impositivo, pretenden apagar los fuegos que se encienden con gasolina.



Parece que se hubiese sancionado a esta trabajadora bajo el concepto de delito de opinión, por haberse expresado en una forma que como que hiere la sensibilidad de ciertos mandos del gobierno donde impera la intolerancia.



En democracia no debe existir el delito de opinión y todos debemos ser respetados al emitir nuestros puntos de vista.



Otro caso que se presentó fue el de un trabajador en silla de ruedas del CNU-OPSU, quien fue despedido, retirado de nómina por haber reclamado la falta de agua potable durante días en su puesto de trabajo.



Deillily se dirigió a los presentes: Esto es una victoria, a pesar de que muchos lo vean como una derrota, agradeció el apoyo que se la ha brindado y aseguro que vamos a mantenernos en la lucha, en la calle...el motivo de mi despido fue haberlos acompañado el día 25 a la plaza Caracas, haber dado declaraciones defendiendo nuestros derechos laborales.



Por su parte el trabajador de la OPSU agradeció el apoyo y expresó: mi delito fue protestar porque no teníamos agua potable, teníamos mas de 15 días sin agua.















Para Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de Fetrasalud: una de las cosas que tenemos que dejar de practicar es el miedo, porque cuando tenemos miedo nos aplican el terrorismo, el terrorismo laboral.



No nos sirve el modelo económico que nos están aplicando.



Nos han arrebatado las contrataciones colectivas, a nosotros nos han eliminado un promedio de siete cláusulas económicas y nos las eliminaron así, sin aviso y sin protesto.



Aquí lo que hay es una guerra asimétrica, la guerra que le ha declarado Maduro y su gabinete a la clase obrera, a la clase trabajadora desde el poder, para arrebatarnos nuestras conquistas, para arrebatarnos nuestros salarios.



No nos queda mas a la clase trabajadora, a la clase obrera venezolana que cada día que unirnos mas.



El gobierno nos ha arrebatado todo pero no nos va a arrebatar nuestra dignidad, no nos la va a arrebatar, nosotros tenemos que defender nuestra familia.



El día seis vamos a hacer una protesta nacional, todos tenemos que protestaren nuestros sitios de trabajo, sin miedo...y el siete hay un encuentro sindical y el ocho vamos todos al Aula Magna.



Porque vamos a hacer el Encuentro Nacional de Trabajadores, para articularnos, para salir todos a nivel nacional, a combatir este gobierno que despide, que atropella, que persigue.



Marlene Sifontes, Secretaria de Organización del Sindicato del Instituto Nacional de Parques: hoy estamos aquí porque lo que le han hecho a la trabajadora, a nuestra compañera del Metro de Caracas, es un atentado contra todos los trabajadores de Venezuela.



Hoy está en peligro los puestos de trabajo, hoy están en peligro los trabajadores de Venezuela que hoy se atreven a alzar su voz.



El Presidente del Metro de Caracas en un acto fallido, en un acto que no cuenta con los requerimientos que necesita un trabajador para ser despedido,



Aquí de lo que se habla es de respeto a la Constitución, de respeto al debido proceso.



Queremos un salario digno, queremos que se rescate el verdadero sentido del cesta tíquet para que la gente pueda comer, para que los trabajadores tengan acceso al alimento diario.



Tony Navas de Sintrasalud distrito capital: compañeros, esto que estamos haciendo hoy genera toda una referencia para el resto del pueblo venezolano.



Lo que está pasando en Venezuela solo lo podemos resolver los trabajadores, los que vivimos de la venta de la fuerza de trabajo.



Hoy conformamos una confluencia denominada Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que con algún grado de espontaneidad se viene articulando y viene marcando un camino, el camino de la lucha.



No nos vamos a regresar a nuestras casas sino hasta que podamos doblegar la actitud antiobrera de este gobierno, falsamente obrerista, falsamente socialista.



José Matute del Sindicato de Empleados de Inparques: nuestra solidaridad y apoyo a nuestra compañera Deillily del Metro de Caracas quien no está extraño, está ejerciendo su labor, como dirigente sindical, de reclamar, de ser la voz de los trabajadores ante el Ministerio del Trabajo, que es el ente competente en materia laboral.



Finalmente Deillily Rodríguez, declaró a lo medios: desde el año pasado y este año, hemos tenido muchos despidos injustificados, retaliaciones entre el sindicato que es patronal.



Le pido (al presidente Maduro) que haga una revisión de los casos y que haga una revisión interna de la empresa, para que vea en que condiciones estamos laborando.



Y le pido al presidente de la empresa que se retracte con respecto a lo que hizo, pues lo hago responsable, tiene que verificar todo lo que hizo porque yo soy dirigente sindical y aunque fui expulsada de Sitrameca, porque es un sindicato patronal, tengo mi fuero sindical.



Solamente les pido que apoyemos a todos estos trabajadores de las diferentes empresas, que como yo han reclamado sus derechos y han sido despedidos.



Me botaron del Metro de Caracas por decir la verdad.











Continuó con el uso de la palabra Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios y del Sindicato Nacional de la Universidad Central de Venezuela: En aras de la unidad un grupo de organizaciones sindicales venimos impulsando desde la base de los trabajadores y estamos convocando para el próximo miércoles a una jornada, que hemos llamado de encuentro sindical, para definir lo que Pablo ha llamado La Hoja de Ruta, lo que es el Plan de Acción y de Lucha.



El próximo jueves (8), de hoy en ocho, esperamos a todos los trabajadores a plenar el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.



Desde ahí desde ese punto del mapa de nuestra geografía, le estaremos diciendo a la clase trabajadora venezolana y a los trabajadores del mundo: aquí estamos, la clase obrera venezolana como los árboles contra la tempestad, de pié y no daremos marcha atrás hasta lograr los objetivos que nos hemos planteado.



Vamos poco a poco venciendo el miedo.



Por su parte Juan Veliz, presidente del Sindicato de la CANTV: me uno a la lucha de los compañeros del Metro de Caracas, igual que a los compañeros de la OPSU porque es una causa común.



En este momento los compañeros del Banco Central tienen una asamblea junto con los de la Cancillería, multitudinaria, en apoyo a lo que está ocurriendo con los compañeros despedidos y a la clase obrera venezolana.



Lo que está ocurriendo con los compañeros es un mensaje, un mensaje de intimidación para que el otro compañero tenga temor a accionar contra sus legítimos derechos y ante eso la clase obrera organizada debe reaccionar en solidaridad.















