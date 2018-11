Trump se consolidará en EEUU predicen analistas

Omar Galíndez

(Caracas, 02 de noviembre de 2018) En el Coloquio “Hacia dónde va Estados Unidos? realizado el 31 de octubre en el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora –Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños—, con los profesores Omar Galíndez y Marisol Meléndez se efectuó un profundo análisis de las elecciones legislativas del 6 de noviembre que se efectuaran en el norteño país,



Para Marisol Meléndez los colegios electorales en EEUU tienen por objetivo el control del poder político usando para ello la ignorancia de las masas. El pueblo no elige, el ganador se lo lleva todo en cada estado. Por otra parte, en EEUU resulta difícil caracterizar a los grupos políticos, dado que coinciden en muchas cosas y difieren en muy pocas.



Trump se ha involucrado de manera pasional en la campaña dado que requiere de un congreso que respalde sus políticas. Se ha erigido en un gran propagandista de los republicanos.



El investigador Omar Galindez, hizo una caracterización del actual EEUU. Partió del axioma de que en ese país la dirección se realiza por encima de quien sea el Presidente, lo deciden los grupos de poder. Por tanto, cuando hay una política exterior, por ejemplo hacia Nuestra América, nada cambia con una rotación del gobernante o del legislativo.



Lo que si ocurre hoy EEUU es el temor de la población blanca o caucásica, casi de toda de extractos medios, a ser desplazada, lo cual ocurrirá en 2060 cuando afro y “latinos” constituirán un 61 % de la población. Con esta perspectiva de haber elecciones por la mayoría, los caucásicos perderían el poder. De allí que el sistema ha puesto a Trump al frente, un caucásico clásico, capitalista, con un discurso directo contra las amenazas a su grupo ético, para que forme una masa crítica que mantenga la unidad en torno al rechazo a la heterogeneidad cultural



Asevera Galindez que Trump ha llamado la atención al voto masculino blanco mayor de 45 años y al de las mujeres; ha exacerbado el síndrome anti afro-latino, logrando consolidar un voto duro en los estados con mayores colegios electorales. Bajo esta premisa, no es probable que EEUU cambie su sistema electoral, antes bien, podrían más trabas a los votantes no caucásicos.



En el Coloquio se abordó la posición de Trump hacia Venezuela. La ha convertido en el centro de ataques porque eso responde al discurso político ultraderechista que necesita un blanco político de izquierda para que sus seguidores tengan otro motivo de cohesión.



