Maduro a Trump: El camino es el diálogo, no el chantaje, ni las sanciones ilegales

2 de noviembre de 2018.- Luego de felicitar a Cuba por la contundente victoria que obtuvo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde un total de 189 países se expresaron a favor de la resolución que demanda el cese del bloqueo económico, financiero y comercial que, desde 1962, mantiene Estados Unidos (EEUU) contra el país caribeño, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que este triunfo demuestra el fracaso del gobierno estadounidense.



"Presidente Donald Trump debería abrir los ojos y ver el fracaso que ha tenido hoy en la ONU. El camino es el diálogo y el respeto, no es el camino del chantaje, las amenazas ni las sanciones ilegales. Ese no es el camino de la humanidad. El camino de la humanidad es respetar a los pueblos del mundo, su identidad, los distintos modelos con que la humanidad ha ido gestando su futuro", manifestó este jueves desde el Teatro de la Academia Militar, donde lideró un acto de graduación de la Micromisión Simón Rodríguez.



Maduro, quien en su discurso hizo mención a los amenazas por parte de EEUU de las que fueron víctimas diversos países durante el debate que se realizó ayer en la 73° Asamblea General de la ONU, en Nueva York, remarcó, "ojalá y algún día el presidente de Estados Unidos logre ver la realidad de cómo lo llevan a una repetición de política fracasada contra los gobiernos de Venezuela, de Cuba, del mundo ¡El camino es el respeto, el diálogo, el trabajo conjunto!".



De manera orgullosa sobre la victoria de la Mayor de la Antillas expresó, "189 votos a favor contra 2 votos en contra. Una paliza a la dignidad y de la fuerza moral de Cuba, de Fidel Castro, de Raúl Castro. Yo me siento feliz y orgulloso de Cuba".



Acto seguido agregó que, la victoria de Cuba en la ONU significa también un triunfo para Venezuela, para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).



Dijo que esta es la victoria "más sabrosa" que ha obtenido Cuba en los últimos 27 años.



Asimismo, Maduro, mostró un video de la intervención del canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la instancia multilateral, luego de esto resaltó que el diplomático de la Mayor de las Antillas, "como un buen guerrero se plantó con sus verdades, sacó su espada y luego fue capaz de extender su mano y decir: si quieren diálogo, nosotros también. Lo que tú quieras yo lo quiero".



