29 de octubre de 2018.-

Oly Millán aclara que los miembros de la Plataforma no forman parte del "Chavismo Originario"

La ex ministra de Comunas y miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución de 1999, Oly Millán, respondió varias preguntas en torno al nuevo texto constitucional que desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se estaría trabajando, así como su posición sobre la nueva alianza autodenominada "chavismo originario".

Millán avizora que el nuevo texto constitucional que trabaja la ANC, incluye "la construcción de un nuevo modelo político (Estado) y de un nuevo modelo económico que busca profundizar el extractivismo minero – neoliberal, donde se busca legitimar a la élite militar–cívico que gobierna mediante un régimen profundamente autoritario".

En tal sentido, reitera su llamado a rechazar dichas pretensiones y a solicitar la publicación del proyecto de Constitución para un debate abierto y democrático, así como un referéndum consultivo con condiciones verdaderamente democráticas y transparentes.

La ex ministra también aclara que los miembros de la Plataforma constituida hace poco más de dos años, no forman parte de la iniciativa que se denomina "chavismo originario": "Con la iniciativa del "chavismo originario" tenemos diferencias y algunas coincidencias, lo cual no significa que compartamos la misma visión que ellos tienen como propuestas de salida a la crisis".

Igualmente reitera que desde el espacio que conforman, cuestionan profundamente la posición que viene asumiendo el Secretario General de la OEA (Luis Almagro), "quien con sus pretensiones y declaraciones, no solo se ha extralimitado en sus funciones, sino que indiscutiblemente irrespeta la dignidad y soberanía del pueblo venezolano", subraya.

Aquí la entrevista completa:

¿La Plataforma en Defensa de la Constitución de 1999, fue creada en 2016, mantienen el mismo objetivo de lucha o han incorporado nuevos elementos?

El espacio que se define como Plataforma en Defensa de la CRBV, tiene como fecha de constitución mucho antes del 2016. Comenzamos a reunirnos en el 2014 a raíz de las investigaciones que de forma aislada o como organización (caso del equipo de investigación de Marea Socialista) veníamos realizando sobre lo que ha sido el desfalco a la República, nos referimos a dólares entregamos durante la gestión de CADIVI así como a los recursos relacionados con la Deuda venezolana.

El detonante para la conformación de dicho espacio, ocurre cuando tanto la exministra y expresidenta del BCV Edmée Betancourt como el exministro Jorge Giordani, le revelan al país, durante el año 2013 y 2014 respectivamente, la pérdida o fuga de miles de millones de dólares ocurridos a través de CADIVI y del SITME.

Tal situación, nos llevó en fecha 2015, a través de lo que constituimos como Plataforma para la Auditoria Publica y Ciudadana contra el Desfalco a la Nación, a tener que solicitar (como en efecto se hizo) tanto a la Contraloría General de la República como al Poder Ciudadano, representado en aquel entonces por el actual Fiscal General (Tarek William Saab) designado por la ANC, documentos donde solicitábamos se abriera la investigación sobre los hechos denunciados (el desfalco a la nación), así como la necesidad de que se detecte y emprenda acciones para detener el desfalco, enfrentar la corrupción, se establecieran sanciones a los culpables y se definieran mecanismos para repatriar los capitales fugados delictivamente e impedir, de esta forma, que sea el pueblo venezolano el que tuviera, como en efecto está ocurriendo, que soportar injustamente el peso de la profunda crisis que tiene el país.

Como sabemos, tales peticiones no fueron atendidas. Posteriormente, avizorábamos que la élite militar-cívico que gobierna, luego del quiebre histórico ocurrido con las elecciones de diciembre 2015 (Asamblea Nacional) comenzaba a perfilar las acciones cada vez más evidentes de un gobierno autoritario, situación que obviamente comenzaba a contradecir el modelo de Estado y de sociedad que están predeterminados en la Constitución del 99 (abiertamente una ruptura del orden constitucional), por lo que comenzamos a ver un desmontaje progresivo y acelerado de la Constitución ( la forma como fueron designados los nuevos magistrados del TSJ, la modificación de la Ley del BCV del 2015, la inhabilitación de hecho del poder legislativo, los Decretos de Emergencia Económica, el Decreto que crea el Arco Minero del Orinoco, la suspensión de los diputados de Amazonas, la suspensión del referéndum presidencial del 2016, la suspensión de las elecciones a gobernadores, entre otros) todo esto nos llevó a valorar que lo que estaba en juego era el modelo político y económica contenido en la Constitución del 99, por lo tanto vimos como muy pertinente (en el año 2016), comenzar a denominarnos como Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Qué acciones tienen previsto realizar en función de un posible referéndum constitucional?, ¿Es viable para el gobierno realizar un referéndum o tendrían planteado otra vía para aprobar el nuevo texto?

En días pasados los que integramos la Plataforma en Defensa de la Constitución (Oly Millán, Santiago Arconada, Héctor Navarro, Gonzalo Gómez, Ana Elisa Osorio, Juan García, Gustavo Márquez, Edgardo Lander, Nuris Orihuela, Ramón Rosales y Roberto López) y otras figuras importantes como Jorge Giordani, Rodrigo Cabeza, presentamos al país nuestra posición con respecto a la pretensión que tiene la cúpula militar – cívico de cambiar la Constitución vigente.

En dicha rueda de prensa, denunciamos el hecho de que a pesar de que existe un significativo avance en el diseño del proyecto de una nueva Constitución, tal como lo afirmó Escarrá, tal proyecto se viene elaborando de espaldas al país, y que ante la amenaza de eliminar de forma inconstitucional la vigente Constitución, llamamos a rechazar dichas pretensiones y a solicitar públicamente no solo la publicación del proyecto de Constitución para un debate abierto y democrático, sino que también exigir que cualquier derogación o cambio de la vigente Constitución sea a través de un referéndum consultivo el cual debe ser a través de un proceso de elecciones transparente, universales, directas y secretas.

Hay rumores de que la ANC podría estar trabajando también en una reforma constitucional, dejando a un lado la creación de una nueva Constitución. ¿Hacia dónde podría estar dirigida la supuesta reforma?, ¿Cuál sería el propósito final o que estaría detrás de esta decisión?

Es indudable que un cambio en la Constitución de espaldas al país, no puede ser una propuesta que exprese algo bueno para Venezuela. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tanto secretismo en la elaboración o modificación del texto constitucional? Yo infiero, que de lo que se trata es de la construcción de un nuevo modelo político (Estado) y de un nuevo modelo económico que busca profundizar el extractivismo minero – neoliberal, donde se busca legitimar a la élite militar–cívico que gobierna mediante un régimen profundamente autoritario, donde se derogue la democracia participativa y protagónica y por otra lado los derechos conquistados en la Constitución del 99, todo ello en alianzas con el capital transnacional (que exige garantías) y que forma parte de un nuevo orden internacional, me refiero a China y a Rusia.

Actualmente surgió una nueva iniciativa llamada "chavismo originario", ¿Forman parte de la misma?

No formamos parte de esa iniciativa que se denomina "chavismo originario", de hecho hay quienes en la Plataforma se asumen chavistas críticos y quienes no se asumen como chavistas. Con la iniciativa del "Chavismo Originario" tenemos diferencias y algunas coincidencias, lo cual no significa que compartamos la misma visión que ellos tienen como propuestas de salida a la crisis. Un ejemplo de ello, es que nosotros desde la Plataforma planteamos como principio la lucha contra la corrupción, contra el desfalco a la nación, contra el modelo extractivista neoliberal, por una auditoria pública y ciudadana de la deuda, por una profundización de la democracia (creemos en la democracia participativa y protagónica) donde sin lugar a dudas la soberanía reside en el pueblo y es por ello, que consideramos que la solución a la profunda crisis que tiene el país debe ser desde y con los venezolanos, por lo que cuestionamos profundamente la posición que viene asumiendo el Secretario General de la OEA (Luis Almagro) quien con sus pretensiones y declaraciones, no solo se ha extralimitado en sus funciones, sino que indiscutiblemente irrespeta la dignidad y soberanía del pueblo venezolano.

¿Es probable que se sumen? ¿Se compagina con los intereses de la plataforma? ¿Han mantenido conversaciones con el grupo que conforma el chavismo originario?

Hemos conversado, no como Plataforma, sino a título individual con Cesar Mogollón quien me expresó la coincidencia que ellos tienen con nosotros en torno al tema de la defensa de la Constitución. Desde la Plataforma consideramos que ante una acción de aprobación de un nuevo texto constitucional que se pudiera avizorar como una seria amenaza para el futuro del país, la Defensa de la Constitución vigente se convierte en una fuerza aglutinadora de diversas fuerzas, independientemente de las visiones que tengamos como salidas a la crisis, así como del propio proyecto de país que como venezolanos y venezolanas debemos construir, dejando claro que cada quien desde su trinchera de acción política.

¿De dónde cree que surgió la idea de la alianza chavismo originario y a que intereses responde?

De verdad que no sé, lo que si nos llama profundamente la atención es que nos metan a todos en un mismo saco, creo que hay interpretaciones erradas donde no se entiende que el chavismo como tal, no es homogéneo y que por el contrario es muy heterogéneo. También, se cae en el error de tildar y colocar a quienes tienen posiciones críticas y de izquierda (por denominarlas de alguna manera) automáticamente como chavista, situación que no es verdad.